Kretschmer sieht keinen klaren Regierungsauftrag für die Union

Nach der Wahlschlappe der CDU wird es für den Kanzlerkandidaten Armin Laschet auch innerhalb seiner Partei nicht leicht. Genügt der Rückhalt für ihn in den eigenen Reihen?

Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht nach der Bundestagswahl keinen klaren Regierungsauftrag für die Union. "Ich sehe einen klaren Wählerwillen, der deutlich gemacht hat, die Union ist dieses Mal nicht die erste Wahl", sagte Kretschmer am Morgen nach der Wahl im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).

Kretschmer: Wahlausgang war "ein Erdbeben"

Kretschmer betonte, das bedeute nicht, dass die Union nicht in Gespräche über eine Regierungsbildung eintreten könne. Was er aber am Wahlsonntag in der CDU-Zentrale in Berlin zum Teil gehört habe, sei ein "Weiter-wie-bisher". Am Wahlabend müsse aber zunächst deutlich werden, dass die CDU verstanden habe, dass sie große Fehler gemacht habe "in den vergangenen Monaten, vielleicht auch Jahren". Die müssten geklärt werden. Nur dann könne Vertrauen zurückgewonnen werden.

Der Wahlausgang sei "ein Erdbeben" gewesen und eine klare Entscheidung gegen die Union. Ihm gehe es darum, "dass man diese Niederlage mit Demut annimmt", sagte der CDU-Politiker.

Machtkampf im CDU-Präsidium

Medienberichten zufolge bröckelt offenbar die Unterstützung für Laschet in der Fraktion. Nach Informationen der Zeitung "Die Welt" wollte Laschet erreichen, dass Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus die Fraktion nur noch "kommissarisch" führt. Brinkhaus allerdings wolle sich trotzdem morgen für ein Jahr wiederwählen lassen. Er sprach von einer "Riesenenttäuschung für die Union insgesamt", die man nicht beschönigen dürfe. Ziel bleibe dennoch eine "Koalition der Mitte".

Könnte Laschet die Opposition führen?

Laschet selbst hatte im Wahlkampf betont, er werde nicht in sein Amt als Ministerpräsident von Nordrheinwestfalen zurückkehren, wenn er bei der Bundestagswahl eine Wahlniederlage erleide. Offen ist allerdings, ob er Oppositionsführer werden kann, denn die CDU-/CSU-Fraktion wollte ja vor einem halben Jahr eigentlich Markus Söder als Kanzlerkandidat.

Werteunion fordert Rücktritt Laschets und Söders

Die sogenannte Werteunion hat schon mal eine umfassende personelle Neuaufstellung der Union verlangt. "Vorstand und Parteivorsitzende von CDU und CDU" - also Armin Laschet und Markus Söder - "müssen die Konsequenzen aus dem Wahldebakel bei der Bundestagswahl vom 26. September 2021 ziehen und mit sofortiger Wirkung zurücktreten", erklärte der Zusammenschluss ultrakonservativer Unionsmitglieder noch in der Wahlnacht. In der 16-jährigen Kanzlerschaft Angela Merkels habe die Union "einen fatalen Linkskurs eingeschlagen" und sei nun erstmals seit langem nicht stärkste Kraft. Der Bundesvorstand habe diesen Kurs mitgetragen und das jetzige Wahldebakel mit zu verantworten", hieß es in der Erklärung.

Bislang schlechtestes Ergebnis für die Union

Die Union erzielte bei der Bundestagswahl mit 24,1 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis und lag damit hinter der SPD mit 25,7 Prozent. Sowohl SPD als auch Union bekundeten nach der Wahl am Sonntag den Willen, die neue Regierung zu bilden. Die Sozialdemokraten wollen eine Ampel-Koalition mit Grünen und FDP bilden, die Union setzt auf ein Jamaika-Bündnis - ebenfalls mit Grünen und FDP.