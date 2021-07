Unterschätzte Gefahr: Landwirte sollen auf Leitern verzichten

Leitern gibt es seit der Jungsteinzeit. Damals waren sie aus Holz, heute sind sie oft aus Aluminium. "Aber seitdem ist nichts besser geworden und deshalb hat man ab 50 auf einer Leiter nichts mehr verloren", sagt Fritz Allinger, Leiter des Bereichs Unfallverhütung der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung in Bayern.

Projekt "Weg von der Leiter" ist erfolgreich

"Weg von der Leiter" heißt ein bayernweites Projekt der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung (Berufsgenossenschaft), das bereits 2008 gestartet wurde. Seitdem ist die Zahl der Leiter-Unfälle in grünen Berufen wie Land- und Forstwirtschaft, bei Gärtnern, Imkern und Obstbauern kontinuierlich gesunken: von 1.000 Unfällen im Jahr 2008 auf 630 Unfälle im Jahr 2020.

Weil das aber immer noch zu viele sind, gibt es nun in den Landkreisen Rottal-Inn, Bad Tölz – Wolfratshausen, Oberallgäu und Forchheim ein Pilotprojekt. Alle Mitgliedsbetriebe wurden von der Berufsgenossenschaft angeschrieben und aufgefordert, komplett auf Leitern zu verzichten und Alternativen zu nutzen.

Leiter-Unfälle kosten viel Geld

Im Schnitt werden der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung in Bayern pro Woche zehn Leiter-Unfälle gemeldet, nach denen die Verunglückten mindestens drei Tage arbeitsunfähig sind. Die Folgen reichen von Brüchen am Sprunggelenk über Trümmerfrakturen bis zu Kopf- und Nackenverletzungen. Vier Menschen starben in Bayern im Jahr 2019 bei Leiter-Unfällen in der Landwirtschaft.

Im Schnitt kostet jeder Leiter-Unfall rund 10.000 Euro. Der teuerste Unfall in den letzten Jahren wurde aus Nordrhein-Westfalen gemeldet. Dort fiel ein Mann 2015 bei der Kirschenernte von der Leiter, die Folgekosten bis heute: 2,2 Millionen Euro.

Ältere Männer steigen gerne auf Leitern

Laut Statistik sind bei den Leiter-Unfällen zu zwei Dritteln Männer betroffen, besonders gefährdet sind ältere Menschen. Eine Umfrage der Berufsgenossenschaft hat ergeben: 40 Prozent der über 75-jährigen Männer im Bereich grüne Berufe steigen immer noch auf Leitern.

"Die Leute werden immer älter und arbeiten länger, vor allem auf Bauernhöfen, das ist fatal", sagt Fritz Allinger: "Denn wenn ältere Menschen von der Leiter fallen, dann oft nicht, weil die Leiter umfällt, sondern weil den Menschen schwindlig wird oder sie einfach nur mal kurz die Augen zumachen und dann liegen sie am Boden, während die Leiter noch steht."

Die Alternativen sind zahlreich

Dabei lassen sich Leiter-Unfälle leicht vermeiden, zum Beispiel durch fahrbare Treppen, fahrbare Arbeitsbühnen, Teleskoplader oder verlängerte Handwerkzeuge wie sogenannte Hoch-Entaster, um zum Beispiel an einem Baum in ein paar Meter Höhe einen Ast abzuzwicken.

Eine Leiter ist kein Arbeitsplatz, heißt es bei der Berufsgenossenschaft. Ohnehin seien Leitern mit Sprossen seit 2020 im Arbeitseinsatz verboten, erlaubt sind nur noch Stufenleitern, bei denen der Auftritt mindestens 30 Zentimeter breit und 8 Zentimeter tief ist.

Leitern sind nicht nur in grünen Berufen gefährlich

Auch in anderen Branchen und in privaten Haushalten verursachen Arbeiten auf Leitern viele Unfälle. Die Klassiker im Haushalt sind Leiter-Unfälle beim Fensterputzen oder beim Glühbirnenwechseln. Im Baugewerbe sind Leitern für fast die Hälfte der Absturzunfälle verantwortlich: 2020 wurden fast 3.000 Absturzunfälle im Zusammenhang mit einer Leiter gemeldet, acht Menschen starben. Die Hauptursachen sind das Abrutschen von den Sprossen, das Wegrutschen der Leiter und Gleichgewichtsverlust.