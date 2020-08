Unter Vermittlung von Trump: Israel und Emirate nähern sich an

Bislang hatten Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) keine diplomatischen Beziehungen unterhalten. Jetzt haben sich die beiden Staaten in einem historischen Schritt überraschend auf ein Friedensabkommen verständigt. Man wolle eine "vollständige Normalisierung des Verhältnisses der beiden Länder", wie sie in einer gemeinsamen Erklärung mit den USA verkündeten.

Israel verzichtet auf Annexion des Westjordanlands

Voraussetzung der Annäherung ist allerdings, dass Israel seine Ansprüche auf von Palästinensern bewohnte Gebiete im Westjordanland aufgibt. Israel will diese Pläne deshalb jetzt vorerst auf Eis legen. Stattdessen wolle das Land seine Bemühungen darauf konzentrieren, seine Beziehungen zu anderen Staaten in der "arabischen und muslimischen Welt" zu stärken, wie es in einer einer von Trump über Twitter verbreiteten Mitteilung heißt. Der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Said Al Nahjan, bestätigte die Angaben wenig später.

Trump hatte in seinem im Januar vorgelegten Nahost-Plan grünes Licht für die Einverleibung eines Drittels des Westjordanlands durch Israel gegeben. Die Annexionspläne sorgen international für Kritik und lösten Befürchtungen vor einer neuen Welle der Gewalt aus.

Lob von allen Seiten

US-Präsident Donald Trump, der nach eigenen Angaben für die Vermittlung von Israel und den VAE gesorgt hatte, sprach von einem "riesigen Durchbruch". Auf Twitter schrieb er von "einer historischen Friedensvereinbarung zwischen unseren beiden guten Freunden, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten". US-Außenminister Pompeo fügte hinzu: "Die USA hoffen, dass dieser mutige Schritt der erste in einer Reihe von Vereinbarungen sein wird, die 72 Jahre der Feindseligkeiten in der Region beenden."