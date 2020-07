Unsichere Atemschutzmasken: EU-Warnsystem mit Lücken

Schützt mich diese Atemschutzmaske wirklich vor einer Corona-Infektion? Das fragen sich derzeit viele Verbraucherinnen und Verbraucher. In den vergangenen Wochen häufen sich im EU-weiten Produktwarnsystem Rapex Meldungen über unsichere Masken vom Typ FFP2 oder KN95. Wo sonst vor Kinderspielzeug mit verschluckbaren Kleinteilen oder Kosmetika mit gefährlichen Chemikalien gewarnt wird, heißt es jetzt immer öfter: Filterleistung unzureichend. Für Trägerinnen und Träger, die glauben mit der Maske geschützt zu sein, bestehe erhöhtes Infektionsrisiko.

Auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Kassenärztliche Vereinigungen oder das Bayerische Rote Kreuz (BRK) nutzen das Warnsystem, um unsichere Schutzmasken zu identifizieren und auszusortieren. BRK-Pressesprecher Sohrab Taheri-Sohi, betont die Wichtigkeit des Warnsystems, gerade zu Beginn in der Pandemie:

"Wir als Hilfsorganisation standen vor einem unübersichtlichen Wald an Schutzartikeln. Somit mussten wir uns auf einen Wegweiser verlassen, der uns verlässlich, schnell und auch fehlerfrei über Produkte informiert, die in ihrer Schutzwirkung fragwürdig sind. Insofern hat sich Rapex als Schnellwarnsystem auch für uns als Hilfsorganisation wirklich bewährt."

Auch das Bundesgesundheitsministerium, das in der Pandemie Millionen Masken ausgeliefert hat, gibt an, das Rapex-System regelmäßig zu überprüfen und auf dieser Grundlage Empfänger zu informieren, wenn unsichere Masken in der Lieferung waren. Doch Recherchen des BR zeigen, dass das Ministerium seine eigenen Erkenntnisse zu unsicheren Masken nicht an Rapex weitergegeben hat. Öffentliche Warnungen blieben aus.