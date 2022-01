Berichte über Schießereien: Unruhen in Kasachstan gehen weiter

Bei den seit Tagen andauernden Unruhen in Kasachstan sind nach staatlichen Angaben bislang insgesamt mehr als 4.400 Menschen festgenommen worden. Das berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf das Innenministerium des zentralasiatischen Landes.

Staatstrauer am Montag

Die Behörden zählten bislang insgesamt mehr als 40 Tote, darunter auch Sicherheitskräfte. Befürchtet wird jedoch, dass die Zahl - vor allem der zivilen Todesopfer - viel höher sein könnte. Der Präsident der autoritär geführten Republik, Kassym-Schomart Tokajew, ordnete einen Tag Staatstrauer an. Am Montag solle "der vielen Opfer der tragischen Ereignisse in einigen Landesteilen" gedacht werden, berichteten mehrere kasachische Staatsmedien.

Explosionen und Schießereien

Das an Öl und Gas reiche Kasachstan wird seit Tagen von schweren Ausschreitungen erschüttert. Auslöser war eine Erhöhung der Treibstoffpreise. Die Proteste richten sich aber auch gegen Korruption und Machtmissbrauch der autoritären Regierung. In der Nacht sind Sicherheitskräfte wieder gegen Demonstranten vorgegangen. Das Staatsfernsehen meldete, dass es in mehreren Städten Unruhen gab, vor allem in Almaty, der größten Stadt des Landes. Es soll Explosionen und Schießereien gegeben haben, unabhängige und verlässliche Berichte aus dem Land gibt es derzeit nicht. Am Freitag hatte der Präsident einen Schießbefehl erteilt, die Polizei solle ohne Vorwarnung Schüsse auf Demonstranten abgeben.

Bundesregierung stoppt Export von Rüstungsgütern

Die Bundesregierung stoppt wegen des Konflikts Rüstungsexporte nach Kasachstan. Nach dpa-Informationen wurden die notwendigen Schritte ergriffen, damit Ausfuhren solcher Waren nach Kasachstan nicht mehr erfolgen. Im vergangenen Jahr wurden demnach 25 Genehmigungen für Exporte von Rüstungsgütern nach Kasachstan mit einem Gesamtwert von rund 2,2 Millionen Euro erteilt.