Unruhen in den USA: Wieder Demonstrationen in mehreren Städten

Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd in Polizeigewalt formte sich auch am Sonntag in mehreren US-Städten wieder Protest. Von Boston bis San Francisco gingen Demonstranten erneut auf die Straße, um gegen die Tötung schwarzer Menschen durch weiße Polizisten zu protestieren.

Sattelzug fährt in Menschenmenge

Während die meisten Demonstrationen friedlich verliefen, zeichneten sich mancherorts weitere Tumulte ab. In einigen Städten waren Straßen gesperrt und Ausgangssperren verhängt worden. In Philadelphia und Santa Monica wurden Geschäfte mitten am Tag ausgeraubt. In Minneapolis fuhr ein Sattelzug in eine große Menschenmenge, die Teile einer Schnellstraße besetzt hatte. Es war zunächst unklar, ob es Verletzte gab. Menschen kletterten auf den Sattelzug, und die Polizei bemühte sich, die Straße zu räumen.

In San Diego setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstranten ein. Die Menge hätte Steine und Flaschen geworfen, teilten die Beamten mit. Präsident Donald Trump rief auf Twitter zu "Recht und Ordnung" und einem härteren Durchgreifen der Polizei gegen die Demonstranten auf.