Tod von George Floyd: Unruhen in den USA weiten sich aus

Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA haben sich die Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten inzwischen über das ganze Land ausgeweitet. In Indianapolis fielen Schüsse; ein Mensch kam dabei laut Polizeiangaben ums Leben. Die genaueren Umstände sind noch unklar.

Mehrere Bundesstaaten verhängen Ausgangssperren

In 25 amerikanischen Städten herrscht Ausgangssperre, auch in Metropolen wie San Francisco, Denver oder Chicago. Trotzdem kam es vielerorts erneut zu Plünderungen. Autos und Geschäfte wurden in Brand gesetzt. In Minneapolis, wo Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz am Montag starb, kam es die fünfte Nacht in Folge zu Unruhen und auch zu Plünderungen. Auf Fernsehbildern waren brennende Geschäfte und Autos zu sehen. In New York gab es Festnahmen sowie Verletzte. New Yorks Bürgermeister de Blasio drohte sowohl Protestierenden als auch Polizisten nach deren hartem Vorgehen mit Konsequenzen.