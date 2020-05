Unruhen in den USA: Trump will Antifa zu Terroristen erklären

Für US-Präsident Donald Trump ist offenbar klar, wer hinter den Ausschreitungen der vergangenen Tage steckt. Und er weiß auch bereits, was er dagegen unternehmen will. "Die Vereinigten Staaten werden militante Antifa-Gruppen zu Terrororganisationen erklären", kündigte er auf Twitter an.

Seit dem Tod des Schwarzen George Floyd nach einem Polizeieinsatz gehen trotz Ausgangssperren in zahlreichen Städten der USA Menschen gegen Polizeigewalt auf die Straße. Der US-Präsident und andere US-Regierungsvertreter machten zuvor bereits linksradikale Gruppen für die teils gewalttätigen Ausschreitungen in zahlreichen US-Städten verantwortlich, ohne jedoch Belege dafür zu liefern.