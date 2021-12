UNO fordert Ermittlungen zu Angriff in Myanmar mit über 30 Toten

Die Organisation der Vereinten Nationen zeigte sich entsetzt über den Fund von mehr als 30 verkohlten Leichen im Osten Myanmars und forderte Ermittlungen zu dem Angriff auf Zivilisten im Bundesstaat Kayah.

"Ich verurteile diesen schwerwiegenden Vorfall und alle Angriffe auf Zivilisten im ganzen Land", erklärte der Vize-Generalsekretär der UNO für humanitäre Fragen, Martin Griffiths, am Sonntag. Griffiths rief die Behörden in Myanmar auf, "unverzüglich eine gründliche und transparente Untersuchung des Vorfalls einzuleiten."

Opfer offenbar von der Armee verbrannt

Die Leichen waren in drei ausgebrannten Fahrzeugen in der Gemeinde Hpruso gefunden worden. Fotos der Wracks wurden am Samstag in Online-Netzwerken veröffentlicht. Die Beobachtungsstelle Myanmar Witness erklärte, 35 Menschen, darunter Kinder und Frauen, seien "am 24. Dezember vom Militär verbrannt und getötet" worden. Auch ein Rebellenvertreter beschuldigte die Armee, die Menschen getötet zu haben.

NGO vermisst Mitarbeiter

Die Nichtregierungsorganisation "Save the Children" teilte am Samstag mit, zwei ihrer Mitarbeiter würden seit dem Vorfall vermisst. "Wir haben die Bestätigung, dass ihr Privatfahrzeug angegriffen und in Brand gesetzt wurde", erklärte die Organisation.

Ein Sprecher der Junta, Zaw Min Tun, sagte, dass es am Freitag in Hpruso Zusammenstöße gegeben habe, nachdem Soldaten versucht hätten, sieben verdächtige Autos anzuhalten. Mehrere Menschen seien getötet worden, sagte der Sprecher, ohne Einzelheiten zu nennen.

Regelmäßige Auseinandersetzungen zwischen Militär und Rebellen

Nach einer kurzen Phase der Demokratisierung in Myanmar war das Militär im Februar durch einen Putsch wieder an die Macht gelangt. Seitdem gab es landesweit Proteste, bei deren Niederschlagung mehr als 1.300 Menschen getötet und mehr als Zehntausend festgenommen wurden. Im Land kämpfen mehr als 20 Rebellengruppen gegen das Militär.