Unmut über RKI nach kurzfristigen Corona-Vorschlägen

In der Bund-Länder-Schalte zur Corona-Krise hat es Kritik an der Kommunikation des Robert Koch-Instituts (RKI) gegeben. Die Behörde hatte kurz vor den Beratungen wegen der Omikron-Gefahr sofortige und strenge Kontaktbeschränkungen gefordert.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte in der Schalte, es gebe keine wissenschaftliche Zensur, die Veröffentlichung sei aber "nicht abgestimmt" gewesen, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr. Das dürfe nicht passieren. Laut "Spiegel" war auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verwundert. Grundlage des Corona-Gipfels von Bund und Ländern seien Aussagen des Expertenrates, sagte er demnach.

RKI: Maximale Kontaktbeschränkungen

Der Expertenrat der Bundesregierung, dem auch RKI-Chef Lothar Wieler angehört, hatte am Wochenende eine Stellungnahme veröffentlicht, in der deutlich vager "gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen" gefordert werden. Lauterbach selbst hatte einen Lockdown schon zu Weihnachten ebenfalls am Wochenende ausgeschlossen.

Das RKI empfahl dann heute nur wenige Stunden vor der Konferenz "maximale Kontaktbeschränkungen" - angesichts der großen Gefahren durch die Omikron-Variante. Die Maßnahmen sollten "sofort beginnen" und bis zunächst Mitte Januar gelten, wie das RKI mitteilte. Diese Phase solle dann genutzt werden, um so viele Menschen wie möglich mit Booster-Impfungen zu versorgen.

Söder beklagt missverständliche Kommunikation

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte sich "höchst irritiert" über die Kommunikation von Bundesregierung und Robert Koch-Institut geäußert. Es sei "extrem unglücklich", wenn es quasi im Stundenrhythmus neue Botschaften gebe, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung in München.

All dies mache einen etwas unkoordinierten Eindruck, sagte Söder und kritisierte: Wenn sich Lauterbach "und die wichtigste Behörde widersprechen, hinterlässt das mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen."

Wüst verlangt Respekt für RKI

Versöhnlich äußerte sich im Anschluss an die Bund-Länder-Schalte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Hendrik Wüst. Die Bundesregierung müsse auch künftig bei ihren Planungen den Expertenrat des RKI einbeziehen, sagte der nordrhein-westfälische CDU-Ministerpräsident.

Die RKI-Empfehlungen stimmten zwar mit den Auffassungen der Bundesregierung "in einigen Teilen" nicht überein und gingen über die Empfehlungen des Expertenrats hinaus, sagte Wüst. "Aber es ist aus meiner Sicht wichtig, dass dem RKI der Respekt entgegengebracht wird, den es verdient". Denn das Bundesinstitut habe mit seiner Arbeit in den vergangenen Monaten der Pandemie "viele Menschenleben gerettet", so der Ministerpräsident.

Und auch Kanzler Scholz betonte vor der Presse: "Ich bin sehr dankbar für die Arbeit, die das RKI leistet."