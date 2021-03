Unionsfraktion will Nebeneinkünfte bei Abgeordneten verbieten

Wie tief steckt die Union im Sumpf von Korruption und Vorteilsnahme während der Corona-Krise? Noch bis heute Abend läuft eine Frist, die die Unionsfraktionsspitze ihren 245 Bundestagsabgeordneten gesetzt hat, um zu erklären, ob sie im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie finanzielle Vorteile erzielt haben - direkt oder über Gesellschaften.

Vollkommene Transparenz und lückenlose Aufklärung gefordert

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatten in einer Mail an die Abgeordneten geschrieben, wegen der Vorgänge um die mittlerweile aus den Parteien ausgeschiedenen Abgeordneten Georg Nüßlein (bisher CSU) und Nikolas Löbel (bisher CDU) sehe man sich in der Verantwortung, "solche Sachverhalte vollkommen transparent darzustellen und aufzuklären".

Gegen Nüßlein ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit. Löbel hat eingeräumt, dass seine Firma Provisionen von rund 250.000 Euro für das Vermitteln von Kaufverträgen für Corona-Schutzmasken erhalten hat. Bei ihm prüft die Staatsanwaltschaft derzeit noch, ob ein hinreichender Anfangsverdacht zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegeben ist.

Weiterer Rücktritt innerhalb der Union

Nach Lobbyismus-Vorwürfen legte gestern auch der Thüringer CDU-Politiker Mark Hauptmann sein Bundestagsmandat nieder. Laut einem "Spiegel"-Bericht soll Hauptmann Geld für die Schaltung von Werbeanzeigen für Tourismusaufenthalte in Aserbaidschan, Taiwan und Vietnam im "Südthüringen Kurier" erhalten haben, den Hauptmann herausgibt. Er selbst bestreitet die Vorwürfe.

Lückenlose Aufklärung auf der einen Seite, Präventionsmaßnahmen auf der anderen

Der Zeitpunkt der Enthüllungen könnte für die Union kaum schlechter sein. Am Sonntag finden in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen statt. In beiden Ländern will die CDU zurück auf die Regierungsbank. Und im September steht die Bundestagswahl an. Für die Union ist jetzt deshalb vor allem eins wichtig: Vertrauen zurückgewinnen.

10-Punkte-Plan für mehr Transparenz

Neben der versprochenen vollständigen Aufklärung im aktuellen Fall soll das auch durch einer Art Präventivmaßnahme für die Zukunft geschehen. Das geht aus einem neuen 10-Punkte-Plan für mehr Transparenz hervor, der unter anderem der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ziel sei es, "die bislang geltenden Transparenzvorschriften im Abgeordnetengesetz deutlich zu verschärfen", heißt es in dem vom Geschäftsführenden Vorstand der Unionsfraktion formulierten Papier.

So soll den Abgeordneten eine bezahlte Interessenvertretung künftig ganz verboten werden. Zudem soll das Delikt der Bestechung oder Bestechlichkeit von Abgeordneten als Verbrechen geahndet und entsprechend im Strafgesetzbuch abgebildet werden. Auch die Entgegennahme von Geldspenden soll den Parlamentariern verboten werden. Parteispenden, die ein Abgeordneter erhalte und an seine Partei weiterleite, sollten zulässig bleiben.

CSU-Chef Söder: "Es ist Schaden entstanden"

Anklang könnte eine solche Transparenzoffensive auch bei CSU-Chef Markus Söder finden. Söder hat sich heute vor Journalisten in Nürnberg klar gegen die Privatgeschäfte von Unionsabgeordneten mit Corona-Schutzausrüstung positioniert. Es sei klar, dass die Verhaltensregeln "grundlegend" überarbeitet werden müssten, so der bayerische Ministerpräsident. In einer Krise zu helfen, sei das Gebot aller - "damit Kasse zu machen, nicht". Die Union müsse jetzt "sehr hart" daran arbeiten, das Vertrauen in die Demokratie wieder zu stärken.

Söder wollte sich nicht zu möglichen Auswirkungen des Skandals auf die Landtagswahlen am Sonntag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz äußern. Allerdings räumte er ein: "Dass da ein Schaden entstanden ist, ein großer, ist unbestritten." Die Vergehen der entsprechenden Unionsabgeordneten seien schwerwiegend, sie seien aber auch von ihren Parteien geahndet worden.