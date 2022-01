Unions-Politiker schlagen Impfpflicht ab 50 vor

Eine Gruppe aus Gesundheits- und Rechtspolitikern der Unionsfraktion will eine Impfpflicht für Menschen über 50 Jahre einführen. Er nehme in der Fraktion dafür Sympathien wahr, sagte der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger der Funke Mediengruppe.

Eigener Antrag der Union geplant

Ihr Ziel sei es, einen eigenen Unionsantrag auf den Weg zu bringen, so Pilsinger. Der CSU-Politiker begründet den Vorstoß damit, dass der größte Teil der Covid-Intensivpatienten älter als 50 Jahre ist. Da könne man mit einer Impfpflicht für alle ab 50-Jährigen das Gesundheitssystem effektiv schützen und dennoch den Freiheitseingriff für die Gesellschaft so gering wie möglich halten.

Unterdessen forderte der Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands, rasch eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene einzuführen. Da alle Appelle zur Impfung nicht ausreichend gefruchtet hätten, müsse durch eine Verpflichtung die entscheidende Impflücke geschlossen werden, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden, schrieb Verbandspräsident Michael Weber in einem Gastbeitrag für die "Neue Osnabrücker Zeitung".

FDP denkt über gestaffelte Impfpflicht nach

Eine Initiative um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann plant einem Bericht der "Welt" zufolge indes einen Antrag, der eine gestaffelte Impfpflicht vorsieht. In einem ersten Schritt könnte eine verpflichtende Impfaufklärung für alle stehen, möglichst durch Ärzte in den Impf- oder Testzentren, so der Mediziner Ullmann. Wenn man danach sehe, dass die Impfquote nicht signifikant steige, könnte ein nächster Schritt eine Impfpflicht beispielsweise für Menschen ab 50 Jahren sein. Diesen Entwurf haben der Zeitung nach die Liberalen zwar entwickelt, aber Gespräche mit Abgeordneten anderer Fraktionen dazu hätten begonnen. Bei der FDP sieht man eine allgemeine Impfpflicht, wie sie unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz anstrebt, kritisch.

Bereits beschlossen ist eine Corona-Impfpflicht für das Personal in Einrichtungen mit besonders von Covid-19 gefährdeten Personen. Sie gilt ab Mitte März.

In Italien gibt es bereits eine altersabhängige Impfpflicht

In Italien müssen sich seit dem 8. Januar bereits Menschen ab 50 Jahren impfen lassen. Die Regierung will damit den Druck von den Kliniken nehmen. Allerdings gilt eine Frist bis Anfang Februar. Wer dann über dieser Altersgrenze ist und sich weder erstmalig impfen noch eine Folgeimpfung machen löst, riskiert eine Geldstrafe.