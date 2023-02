Union will Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) fordert Maßnahmen für mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland. Die Vereinigung von Unternehmern und Freiberuflern in CDU und CSU will, dass Bauvorschriften für Neubauten entschlackt und die Sanierung von Bestandsimmobilien steuerlich gefördert werden. Außerdem solle das Bauen auf Brachen und in Innenstädten erleichtert werden.

Steuerbefreiung gefordert

Die Bundesvorsitzende Gitta Connemann (CDU), sagte der Deutschen Presse-Agentur weiter: "Baunebenkosten sinken, wenn das erste selbst genutzte Wohneigentum weitgehend von der Grunderwerbsteuer befreit wird. Alle diese Maßnahmen helfen Menschen, die Wohnraum brauchen, dem Klimaschutz und der Bauwirtschaft. Es gäbe nur Gewinner."

So schlägt die MIT konkret vor, dass beim Ersterwerb von selbst genutztem Wohneigentum ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 250.000 Euro pro Erwachsenen und 150.000 Euro pro Kind eingeführt werden soll. Gemeinsam mit den Kommunen solle eine Initiative zur Baulandgewinnung insbesondere auf Brach- und Konversionsflächen sowie im Außenbereich entwickelt werden, um dem Mangel an Bauland entgegenzuwirken.

Ampel hat Zielmarke "mit Karacho gerissen"

Die Ampel-Regierung habe den Bau von 400.000 Wohnungen angekündigt, die eigene Zielmarke aber "mit Karacho" gerissen, so Connemann. "Die Ampel fordert Wohnungsbau, bewirkt aber mit ihrer Politik das Gegenteil. Die Anforderungen an Neubauten werden ständig hochgeschraubt, die Fördertöpfe dagegen geschröpft."