Union will europäische Streitkräfte bis 2030

Vor genau einem Jahr steuerte der Streit zwischen CDU und CSU gerade auf seinen Höhepunkt zu. Die CSU sei nicht bereit, "die kulturelle Identität Deutschlands aufzugeben", wetterte Alexander Dobrindt gegen die Schwesterpartei.

Die wiedergefundene Einigkeit der Union

Heute zelebrieren sie ihre Gemeinsamkeit. Zum gemeinsamen Spitzenkandidaten Manfred Weber soll sich das "gemeinsame Wahlprogramm" gesellen. Darin setzen CDU und CSU auf die Schwerpunkte Sicherheit und Wohlstand.

Kostproben: Die Union will ein "europäisches FBI", Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Verteidigungspolitik, eine "Innovationsunion", ein kostenloses Interrail-Ticket für alle 18-Jährigen. Und sie fordert "gemeinsame europäische Streitkräfte bis 2030". Von einem Flugzeugträger ist nicht die Rede. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte kürzlich ein solches Projekt für Deutschland und Frankreich vorgeschlagen.

Die Leitlinie des Wahlprogramms lautet: Kampf den Populisten von links und rechts sowie den Nationalisten: "Die einen wollen ein Verbots- und Umverteilungseuropa; die anderen wollen die europäische Idee zerstören."

SPD: Gleicher Gegner, andere Themen

Bei den Sozialdemokraten klingt es ähnlich. Auch sie haben EU-Gegner bzw. -Skeptiker zum Hauptgegner erkoren: "Populisten, Rechte und neue Nationalisten stellen sich frontal gegen den europäischen Einigungsgedanken, wollen Europa schwächen und damit das Rad der Geschichte zurückdrehen."

Um das zu verhindern, setzt die SPD allerdings schwerpunktmäßig auf andere Mittel als die Union, nämlich soziale Sicherheit und Klimaschutz. Laut dem am Wochenende in Berlin beschlossenen Programm strebt die SPD eine Ausbildungsplatz-Garantie an für alle Europäer, die unter 25 Jahre alt sind. Sie möchte die Klimaschutz-Ziele heraufsetzen, und sie will den Plastikmüll bis 2030 um 50 Prozent verringern.