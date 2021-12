Union will Ampel-Budget von Karlsruhe prüfen lassen

Die Unionsfraktion will den Nachtragshaushalt, den das Ampel-Kabinett am Montag beschlossen hat, vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Sie befürchten, dass das Gesetz, das noch durch den Bundestag muss, verfassungswidrig ist. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte in Berlin, man werde eine Normenkontrollklage einreichen.

Corona-Kredite für Klimaschutz und Digitalisierung?

Die Kritik der Union zielt auf den Plan der Ampelregierung ab, 60 Milliarden Euro für schuldenfinanzierte Investitionen in den Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung beiseite zu legen; diese Mittel sollen aus bisher nicht genutzten Kreditermächtigungen des Bundestags für pandemiebedingte Mehrausgaben finanziert werden.

Oppositionspolitiker monieren, dass die Umwidmung von Teilen dieser Mittel für den Kampf gegen den Klimawandel in den kommenden Jahren nicht verfassungskonform sei. Gestern hatte das Bundeskabinett den Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht.

Brinkhaus spricht von Paradigmenwechsel in der Haushaltspolitik

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) kritisierte die diesbezüglichen Pläne des FDP-geführten Bundesfinanzministeriums als "höchst bedenklich". Man werde das verfassungsrechtlich überprüfen lassen, fügte er hinzu. Nicht-genutzte Kreditermächtigungen sollten einfach für andere Vorhaben der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP genutzt werden. Das sei ein Paradigmenwechsel in der Haushaltspolitik und schwer in Einklang zu bringen mit der Schuldenbremse. Deswegen werde es auch am Donnerstag im Bundestag harte Diskussionen geben, so Brinkhaus weiter.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte: "Wer Finanzpolitik durch Finanzakrobatik ersetzt, der bewegt sich sehr schnell außerhalb des Rechtsrahmens." Eine Normenkontrollklage sei notwendig, um überprüfen zu lassen, "ob hier nicht ganz bewusst ein Umgehungstatbestand vorherrscht".

Was ist eine Normenkontrollklage?

Bei einem Antrag vor dem Verfassungsgericht auf Normenkontrolle lässt der Antragssteller "die Verfassungsmäßigkeit einer Rechtsnorm unter allen in Frage kommenden Gesichtspunkten überprüfen", wie es auf der Internetseite des Bundesverfassungsgerichts heißt. Der Antrag kann nur von der Bundesregierung, einer Landesregierung oder einem Viertels der Mitglieder des Bundestages gestellt werden. Bürgerinnen und Bürger sind nicht antragsberechtigt; für sie ist die Verfassungsbeschwerde gedacht.

Beispiele für solche Normenkontroll-Beschwerden aus der jüngeren Zeit sind etwa die Verfahren zum ZDF-Staatsvertrag, zum Schwangerschaftsabbruch, zum Länderfinanzausgleich und zum Lebenspartnerschaftsgesetz.