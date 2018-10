Union und SPD halten trotz Schlappe an Großer Koalition fest

SPD und CDU sind sich nach der Landtagswahl in Bayern zumindest in einem Punkt einig:

"In Berlin kann das so nicht weitergehen", machte SPD-Vize Stegner deutlich. Und mit drastischen Worten sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl. "Das ist jetzt nicht nur eine Münchner Platzpatrone, sondern das war ein Kanonenschlag. So geht es nicht weiter.“

CDU: Sachlösungen statt "Theater"

Eine seltene Einigkeit. Doch das desaströse Wahlergebnis, das die CSU und die SPD in Bayern eingefahren haben, zwingt die Große Koalition ihren Politikkurs zumindest auf den Prüfstand zu stellen. Klartext spricht dabei der stellvertretende CDU-Vorsitzende, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Die Bürger akzeptierten keine Streitigkeiten über Nebensächlichkeiten mehr: "Die Bürger erwarten Sachlösungen. Das Theater, das Berlin hier seit Monaten aufführt, muss jetzt ein Ende haben.“

Nächste Landtagswahl in Hessen

Für die CDU geht es um viel. Schon in zwei Wochen steht in Hessen die nächste Landtagswahl an. Volker Bouffier will Ministerpräsident bleiben. Die Wahl in Bayern ist für ihn und die CDU ein warnendes Beispiel. Auch deshalb ist jetzt die Devise der gesamten CDU: Kein Streit – mit Sacharbeit punkten. Bouffier hofft, dass er in den verbleibenden zwei Wochen das Ruder noch in eine andere Richtung drehen kann. Er zeigte sich dabei überzeugt, dass die Vorgaben in Hessen anders seien als in Bayern. Streit werde bestraft, konstruktive Arbeit dagegen belohnt. Genau das sei es, worum es ihm in Hessen gehen.

Erneuerung der SPD läuft schleppend

Um viel geht es auch für Andrea Nahles. Der Druck auf die SPD-Parteichefin wächst. Schon vor dem Eintritt in die Große Koalition gab es Unzufriedenheit über ihren Kurs. Diese Unzufriedenheit ist größer geworden. Die Erneuerung der SPD kommt nur schleppend voran. Dazu desaströse Wahlergebnisse wie jetzt in Bayern. Dennoch gibt es für sie noch keine Alternative zur GroKo. Wörtlich sagte sie nach der SPD-Präsidiumssitzung: "Die Frage, ob diese Große Koalition funktioniert, entscheidet sich nicht am Ergebnis einer Landtagswahl."

Allerdings weiß Andrea Nahles, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. Die Zukunft der Groko werde sich in den nächsten Monaten entscheiden, meinte sie. Für die SPD gehe es darum zu zeigen, wie weit es ihr gelingen werde, das, was sie sich beim Eintritt in die Große Koalition vorgenommen habe, in Realpolitik einzulösen.

Grüne rücken weiter in die Mitte

Nicht mit Neuwahlen im Bund rechnet trotz der empfindlichen Wahlschlappe von CSU und SPD in Bayern Grünen-Chef Robert Habeck. Er ließ es sich nicht nehmen, den Wahlabend in München zu verbringen. Dort konnte er sich auch unmittelbar ein Bild machen, wie es den Grünen gelingt, neue Wählerschichten zu erreichen. Eine Tatsache, die die Partei nachhaltig verändern wird. Nach seinen Worten rücken die Grünen immer mehr ins Zentrum der Demokratie und verabschieden sich von der Projektpartei, die sie in der Vergangenheit waren. Habeck rief seine Parteifreunde auf, diese Aufgabe anzunehmen. "Das ist ohne Frage eine neue Rolle für uns. Aber eine, die wir suchen und haben wollen.“

Respekt für die Grünen gab es nach dem gestrigen Abschneiden sogar vom FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Die Grünen hätten mit einer geschickten Wahlkampfführung ihr Image einer Verbotspartei geschickt verborgen und seien "cremiger" als sonst aufgetreten.

Auch der AfD Bundesvorsitzende Jörg Meuthen konnte sich den Erfolg der Grünen nicht so recht erklären. Dafür stimmte er bereits den Abgesang auf Union und SPD an. Die Volksparteien seien im freien Fall. Der AfD-Chef sieht darin bereits eine Zeitenwende.