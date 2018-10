Union und SPD einigen sich bei Diesel und Zuwanderung

Nach sechseinhalb Stunden Verhandlungen haben sich die Spitzen der Großen Koalition auf ein Maßnahmenpaket verständigt, um Fahrverbote für Dieselautos zu vermeiden. Wie die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Brinkhaus und Nahles, mitteilten, sollen die zuständigen Fachminister im Laufe des Tages Details erläutern. Der Plan sieht aber offenbar auch eine Einigung zur technischen Nachrüstung für ältere Dieselautos vor.

Auch Einigung bei Einwanderungsfragen

Zudem einigten sich die Politiker im Streit über einen sogenannten Spurwechsel zwischen Asylverfahren und einer Einwanderung in den Arbeitsmarkt auf einen Kompromiss. Man halte am Grundsatz der Trennung der beiden Migrationssysteme fest, heißt es in einem Eckpunktepapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es solle aber klare Kriterien für geduldete Asylbewerber geben, die durch ihre Arbeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind.