Union stimmt im Bundesrat zu - unter Protest

Am Ende scheint es, als wäre alles nur ein Sturm im Wasserglas gewesen: Bei der Frage nach Zustimmung zu dem von SPD, Grünen und FDP im Bundestag verabschiedeten Infektionsschutzgesetz gehen die Hände aller Vertreter der Bundesländer hoch. Damit stimmen auch Länder zu, deren Ministerpräsidenten das Gesetz eigentlich für unzureichend halten. Besser ein unzureichendes Gesetz, sagen sie, als in dieser Lage kein neues Gesetz zu haben.

CDU-Ministerpräsidenten sprechen von fatalem Signal

So wie Hendrik Wüst (CDU) aus Nordrhein-Westfalen, der zwischenzeitlich mit einer Blockade des Gesetzes durch die Unions-geführten Länder gedroht hatte. Wüst wiederholt im Plenum des Bundesrats seine Kritik: Das Auslaufen der epidemischen Lage sei angesichts der dramatischen Entwicklung bei Corona ein fatales Signal. Man müsse darauf vorbereitet sein, dass sich die Lage weiter verschlechtere, um dann schnell schärfere Maßnahmen durchsetzen zu können. Ein Beispiel: Wenn es regionale Hotspots gebe, müsse es möglich sein, flächendeckend gastronomische Betriebe zu schließen.

Das neue Infektionsschutzgesetz sieht zwar zahlreiche neue Auflagen vor, so 3G-Regelungen (geimpft, genesen oder getestet) am Arbeitsplatz bzw. in Zügen, Flugzeugen und dem öffentlichen Nahverkehr. Flächendeckende Lockdowns sind aber ebenso wie generelle Einschränkungen des Wirtschaftslebens oder allgemeine Schulschließungen nicht mehr möglich.

Stephan Weil (SPD): Kein allgemeiner Lockdown

Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil sagt, er habe auch mit der bisherigen Rechtslage, die auf der Feststellung der epidemischen Lage beruht, gut leben können. Aber er könne eben auch mit der neuen Rechtslage gut leben. Zumal ein allgemeiner Lockdown für ihn nicht mehr infrage kommt: Damit würden auch die Geimpften getroffen, die sich nichts vorzuwerfen hätten und auf deren Zustimmung zur Corona-Politik man angewiesen sei. Zur gleichen Zeit wird ein solcher Lockdown in Österreich beschlossen.

Union übt deutliche Kritik am Stil der Ampel

Die CDU-Ministerpräsidenten äußern aber nicht nur Kritik in der Sache, sondern auch am Stil. Die neuen Ampel-Partner SPD, Grüne und FDP hätten keinerlei Rücksicht auf die Bedenken der Union genommen, auch hätte die gestrige Ministerpräsidentenkonferenz viel früher stattfinden müssen.

Und dann werden Volker Bouffier aus Hessen, Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt und Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen noch ganz grundsätzlich. Es gehe auch darum, wie sich das Verhältnis von Bund und Ländern unter der künftigen Ampel-Regierung entwickele. Der Bundesrat sei schließlich nicht "das Abnickorgan der jeweiligen Mehrheit des Bundestags", sagt Bouffier. Eine "Basta-Politik" werde man nicht akzeptieren, ergänzt Rainer Haseloff, der auf die Eigenständigkeit der Länder pocht.

Im Bundesrat wird es wohl mehr Konflikte geben

Damit deutet sich an: Einfach so durchregieren kann die wahrscheinliche Ampel-Regierung nicht. Zwar sind SPD, Grüne und FDP in 15 von 16 Länderregierungen vertreten. Die Unions-Parteien wiederum sind nach der Neubildung der Regierung in Schwerin nur noch Mitglied in zehn von 16 Länderregierungen. Doch selbst dort, wo sie nur Juniorpartner von SPD oder Grünen sind, wie in Niedersachen und Baden-Württemberg, können sie bei Abstimmungen im Bundesrat eine Enthaltung des jeweiligen Landes erzwingen.

Die Bedeutung von Enthaltungen im Bundesrat

Enthaltungen wiederum wirken bei zustimmungspflichtigen Gesetzen de facto wie eine Nein-Stimme. Denn immer dann, wenn es um Finanzen bzw. um Verwaltungsaufgaben geht, die von den Ländern übernommen werden, muss der Bundesrat Gesetzen mit absoluter Mehrheit zustimmen – das sind 35 der insgesamt 69 Stimmen. Und bei der Frage, ob die 35 Stimmen zusammenkommen, zählen eben nur die Ja-Stimmen.

Vorerst aber betonen alle Ländervertreter, dass man in Sachen Corona zusammenstehen müsse. "Wir waren immer stark, wenn wir gemeinsam gehandelt und gemeinsam kommuniziert haben", sagt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst. Und in der Tat fällt auf, dass bei den Beratungen im Bundesrat - so wie offenbar auch gestern bei der Ministerpräsidentenkonferenz - die Parteipolitik eine deutlich geringere Rolle spielt als 24 Stunden zuvor im Bundestag.

Wie geht es nun weiter?

Die epidemische Lage läuft am kommenden Mittwoch um 24 Uhr aus. Das neue Infektionsschutzgesetz wiederum wird nach der heutigen Zustimmung im Bundesrat dem Bundespräsidenten vorgelegt. Einen Tag nach der Verkündung und Veröffentlichung im

Bundesgesetzblatt tritt es in Kraft. Allerdings hat die Unions-Seite dem wahrscheinlichen künftigen Kanzler Olaf Scholz die Zusage abgerungen, dass bereits am 9. Dezember neu über die Corona-Maßnahmen gesprochen und das Infektionsschutzgesetz eventuell auch nachgebessert wird. An diesem Tag steht die nächste Ministerpräsidentenkonferenz an - ein Grund mehr für die sich gerade bildende Ampel-Koalition, auf die Tube zu drücken.