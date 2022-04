Union schließt sich Ampel-Antrag zu Waffenlieferungen an

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Im Ringen um den Kurs im Ukraine-Krieg gehen Bundesregierung und Opposition aufeinander zu: Die Regierungsfraktionen der Ampel-Koalition und die Union als größte Oppositionsfraktion wollen an diesem Donnerstag im Bundestag einen gemeinsamen Antrag zur Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen beschließen.

Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Stefan Müller, begrüßte die Einigung: "Ich freue mich, dass die Ampel eine klare Haltung gefunden hat", twitterte er. "Gemeinsam werden wir nun als demokratische Parteien im Deutschen Bundestag der Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine ein robustes Mandat geben."

Änderung des Ampel-Papiers

Die Unionsfraktion will sich dem von der Ampel vorgelegten Antrag anschließen und ihren eigenen - weitergehenden - Antrag zurückziehen, nachdem Änderungen am Papier der Koalition erreicht wurden. Die Unionsfraktionsspitze hatte zuvor als Bedingung für ihre Zustimmung zu einem gemeinsamen Antrag eine Entkopplung vom geplanten 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr genannt. Das geplante Sondervermögen soll nach den Informationen aus Unionskreisen nun neutral erwähnt werden.

Die Regierung hatte als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine das Sondervermögen auf den Weg gebracht. Damit soll künftig auch das in der Nato vereinbarte Ziel erreicht werden, dass pro Jahr mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung fließen. Darüber hinaus sollen über das neue Sondervermögen Großvorhaben bezahlt werden, etwa die geplante Anschaffung der F35-Tarnkappenjets für die Beteiligung Deutschlands an der nuklearen Abschreckung der Nato. Die Bundesregierung strebt ferner an, dass das Sondervermögen im Grundgesetz verankert wird, braucht dafür aber die Zustimmung der Union im Bundestag.

Baerbock verteidigt Lieferung schwerer Waffen

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verteidigte bei der Regierungsbefragung im Bundestag die Entscheidung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine - auch vor dem Hintergrund von Warnungen vor einer drohenden atomaren Eskalation. Welche Schritte Russland in dem Krieg noch gehe, liege allein im Ermessen von Präsident Wladimir Putin, sagte auf die Frage, welche Rolle die Gefahr eines Atomkrieges bei der Entscheidung gespielt habe. "Deswegen können wir auch nichts komplett ausschließen", betonte Baerbock.

Dennoch sei die Entscheidung der richtige Schritt, weil man sonst der Ukraine hätte sagen müssen: "Kämpft ihr alleine. Und das wollen wir nicht tun. Wir stehen in Solidarität an der Seite der Ukraine", sagte die Ministerin. Die Bundesregierung habe "eine Verantwortung, immer die Risiken deutlich zu machen und auf der anderen Seite keine Panik zu schüren". Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte am Dienstag die Lieferung von Flugabwehrpanzern Gepard aus Industriebeständen und die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf deutschem Boden angekündigt.

Lindner: Bundeswehr muss ertüchtigt werden

Finanzminister Christian Lindner (FDP) warb am Nachmittag im Bundestag um Zustimmung für das wegen des Ukraine-Krieges geplante Sondervermögen für die Bundeswehr. "Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren." Es gehe hierbei nicht um eine Militarisierung Deutschlands. Aber "man muss kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen". Deshalb müsse die Bundeswehr ertüchtigt werden.

(Mit Material von dpa, AFP und Reuters)