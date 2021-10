Union in der Krise: Niemand will Laschet stürzen - bislang

Das Drama der Union hat dieser Tage eine ganze Reihe Bühnen. Eine ist die Sendung Anne Will, in der sich Norbert Röttgen müht, Dinge nicht zu sagen, die er vermutlich gerne sagen würde. Die Moderatorin fragt: Soll Armin Laschet Kanzler werden?

Röttgen erzählt dies und das, dass die Inhalte zählten, gar nicht klar sei, welche Regierung nun komme, es deshalb erst später um die Personalfrage gehen könne. Nachfrage: "Warum antworten Sie nicht mit ja oder nein?". Die Rampe für Röttgen wird immer steiler, aber seine Handbremse hält, gestählt in Jahrzehnten der Unions-Parteiraison.

Die Union - das sind nun wieder viele

Kurz gefasst geht es im Drama um einen Satz von Gerhard Polt: "Ich muss nicht wohin, ich bin ja schon da." So funktionierte die Merkel-Union: Selbstverständnis, Erwartungsmanagement, Konfliktbewältigung - die Schwestern ruhten meist in sich selbst und managten die Dinge aus ihrem Selbstverständnis, die letzte große Volkspartei zu sein.

Diesen Anspruch unterstreicht Röttgen noch einmal bei Anne Will. Angesichts der historischen Wahlschlappe wirkt das beinahe befremdlich. Immerhin, Röttgen schiebt nach: Das müsse nicht so bleiben. Denn seit dieser Wahl muss die Union wieder wohin. Und die Union, besonders die CDU, das sind nun wieder viele, die irgendwohin müssen. Unklar ist, wo dieser Ort liegt.

Laschet-Nachfolger bringen sich in Stellung

Nur dass der Ort nicht mit Armin Laschet erreichbar ist, diese Ansicht scheint in der Union verbreitet: Röttgen fordert im "Tagesspiegel" einen "kompletten Neuanfang". Jens Spahn sagt im "Welt"-Interview, dass nun die nächste Generation sichtbar werden müsse. Und meint damit wohl vor allem sich selbst.

Aus dem Umfeld von Friedrich Merz wird eine Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz lanciert, und dass Merz gegebenenfalls dann doch noch mal zur Verfügung stehen könnte. Die möglichen Nachfolger bringen sich spätestens seit vergangenem Wochenende in Stellung.

Die Union mag keine Revolutionäre

"In der CDU darf jetzt kein Stein mehr auf dem anderen bleiben", sagt Tilman Kuban, der JU-Vorsitzende, der "Welt am Sonntag". Aber niemand in der Union bläst zu Laschets Sturz. Der Grund dürfte sein: Weder CDU noch CSU goutieren die offene Revolte.

In der CSU erinnert man sich an Gabriele Pauli, die 2007 Edmund Stoibers Rücktritt als Erste offen forderte: Pauli bekam nie mehr einen politischen Fuß auf den Boden. Auch Röttgen hält weitgehend still. Stattdessen bewirbt er sich bei Will als Laschet-Nachfolger: Es werde ein "außenpolitisches Jahrzehnt" werden, sagt der Außenpolitiker Röttgen.

Aufbruch? Ja! – Laschet? Nein!

Die Befunde ähneln sich, die Ziele auch: Alle wollen Aufbruch, kaum jemand mit Laschet. Unentschlossen scheinen viele dagegen über die Frage, wann der richtige Zeitpunkt für Laschets Abgang wäre. Kann die Union Jamaika-Verhandlungen mit Grünen und FDP besser mit oder ohne Laschet führen? FDP-Parteichef Christian Lindner teilt dazu mit, dass CDU und CSU klären müssten, ob sie wirklich eine Regierung führen wollten. Ansonsten lässt dieser Satz viel Interpretationsspielraum.

Spahn: Sonderparteitag im Januar

Fraglich ist auch: Wie schnell könnte die Union einen Wechsel an der Spitze organisieren? Spahn will einen Sonderparteitag bis spätestens Ende Januar. Ein Parteitag gilt als letztes Druckmittel, um einem Kandidaten den selbstbestimmten Rückzug zu ermöglichen.

Dann wäre - so beteuern es alle koalitionsfähigen Parteien - bereits klar, ob die Union Verantwortung übernimmt. Wäre dann auch schon der Kanzler gewählt? Der späte Zeitpunkt im Januar könnte darauf hindeuten, dass Spahn eher nicht von einer Unions-Beteiligung an der Regierung ausgeht.

Söder hält sich zurück

Auch CSU-Chef Söder scheint eine Beißhemmung gegenüber Laschet entwickelt zu haben. Die könnte einen einfachen Grund haben: Sollte Söder doch noch auf eine Karriere hoffen, die die bayerischen Staatsgrenzen überschreitet, wäre der Königsmörder-Posten auch für ihn in der Union keine gute Startposition.

Deshalb sieht es so aus, als schaue sich Söder das Schauspiel der Schwester CDU gerade aus der Entfernung an. Beobachter halten es derzeit auch für unwahrscheinlich, dass Söder noch einen Versuch starten könnte, sich in einem Jamaika-Bündnis zum Kanzler wählen zu lassen.

Söder: Kein Regierungsauftrag für Union

Leicht macht es die CSU Laschet trotzdem nicht. Sie ist ständig auf Sendung, und das mit widersprüchlichen Signalen. Zum Regierungsauftrag sagte Söder vergangene Woche: Aus diesem Ergebnis lasse sich kein Regierungsauftrag für die Union ableiten. Jamaika? Zunächst sei die SPD am Zug, "und wenn das nicht funktionieren sollte" (diesen Satzteil wiederholt Söder zweimal), dann sei man zu Gesprächen bereit.

Nächste Bühne: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagt am selben Abend, nach der Unionsfraktionssitzung, die Union werde nun Grünen und FDP aktiv Sondierungen anbieten.

Generalsekretär Blume hat "Lust auf mehr"

Söders Terminkalender verhindert dann, dass die Union noch vor der SPD mit der FDP zu Sondierungen zusammenkommt, obwohl sich das die FDP gewünscht hatte. Aber nach dem Treffen tritt ein zufriedener CSU-Generalsekretär Markus Blume vor die Kameras und sagt, die Gespräche hätten "Lust auf mehr" gemacht. Festlegung sieht anders aus.

Eine Frage dürfte in den nächsten Tagen aber auch für die möglichen Koalitionspartner FDP und Grüne immer dringlicher werden: Wie mit der Union sondieren, wenn nicht klar ist, wer dort in Zukunft am Steuer sitzt?