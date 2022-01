Union für Steinmeier: Klare Kraftverhältnisse im Bund

Der Bundespräsident spielt im Gefüge der deutschen Demokratie eine herausgehobene Rolle. Er darf keiner Regierung und keinem Parlament angehören – ob auf Bundes- oder auf Landesebene. Auch darf er kein anderes bezahltes Amt, kein Gewerbe und generell keinen Beruf ausüben. So wollten es die Mütter und Väter des Grundgesetzes. Das Staatsoberhaupt soll gleichsam über den Niederungen des politischen und sonstigen Geschäfts schweben: Neutralität als Berufung.

Auch Union für zweite Amtszeit von Steinmeier

Ein Gedanke, den die Spitzen von CDU und CSU am Vormittag gleichermaßen aufgreifen. Denn sie müssen begründen, was sie zuvor bei einer gemeinsamen Video-Sitzung beschlossen haben: dass nach den Ampel-Parteien auch die Union eine zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier unterstützt.

Söder lobt "integrative Amtsführung" Steinmeiers

CSU-Chef Söder lobt bei seinem Auftritt in München die "seriöse, integrative und überparteiliche Amtsführung" Steinmeiers. In schweren Zeiten finde der Bundespräsident die richtigen Worte. So hat sich Steinmeier nach Ansicht von Söder in der Coronakrise genauso bewährt wie nach der Bundestagswahl 2017, als mit dem Aus für Jamaika nur eine Neuauflage der großen Koalition blieb. Steinmeier rief damals alle demokratischen Parteien und insbesondere die GroKo-müde SPD dazu auf, ihrer staatspolitischen Verantwortung nachzukommen.

Auch der scheidende CDU-Chef Laschet findet heute überaus freundliche Worte für Steinmeier: Dieser habe in den vergangenen Jahren mit großer Leidenschaft Demokratie und Zusammenhalt gestärkt. Der 66-Jährige sei ein Staatsoberhaupt mit hoher innenpolitischer Anerkennung und besonderer außenpolitischer Kompetenz – und nicht zuletzt ein engagierter Christ, der seinen Glauben nicht verstecke. Also hätten sich die Präsidien von Christdemokraten und Christsozialen einstimmig dafür ausgesprochen, dass ihre Wahlfrauen und -männer bei der Bundesversammlung am 13. Februar Steinmeier die Stimme geben.

CDU-Chef: Staatsoberhaupt aus Parteipolitik heraushalten

Und doch bleibt die Frage, warum die Union niemanden aus den eigenen Reihen ins Rennen schickt. Laschet erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass CDU und CSU Steinmeier schon bei dessen Wahl 2017 unterstützt haben, als Kandidaten der damaligen großen Koalition. Zudem müsse man den Bundespräsidenten aus dem "parteipolitischen Hickhack" heraushalten, so Laschet. Und Söder findet, dass eine eigene Unions-Kandidatur in diesen unruhigen Zeiten ein schlechtes Signal gewesen wäre.

Vor einigen Wochen hörte man allerdings noch andere Töne aus der Union. So forderte etwa der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst, dass CDU und CSU als stärkste Kraft in der Bundesversammlung einen Alternativvorschlag zu Steinmeier machen. Dessen SPD-Mitgliedschaft ruht zwar, wie es für Bundespräsidenten üblich ist. Aber Steinmeier ist eben doch ein Kind der Sozialdemokratie, weshalb die Union die Frage nach einer eigenen Kandidatur lange unbeantwortet ließ.

Diskussion über weibliche Kandidatur

Wüst befand jedenfalls noch im Dezember, die Zeit sei reif für eine Frau im Schloss Bellevue, ohne einen bestimmten Namen zu nennen. Eine Kandidatin hätte aus Sicht der Union die Chance eröffnet, einen Keil zwischen die Regierungsparteien zu treiben: Vor allem die Grünen neigten ja ursprünglich der Idee zu, einer ersten Bundespräsidentin den Weg zu ebnen.

Doch eine schwarz-grüne Mehrheit in der Bundesversammlung hätte Ärger in der Ampel-Koalition bedeutet. Kanzler Scholz soll früh klargemacht haben, dass eine zweite Amtszeit Steinmeiers für ihn nicht verhandelbar sei. Und so fügten sich die Grünen in die Koalitions-Räson – nicht zum ersten Mal in der noch jungen Geschichte des Dreier-Bündnisses.

Bei Bundesversammlung wohl keine Überraschungen

Natürlich hätten CDU und CSU heute trotzdem eine Kandidatin präsentieren können. Die Wahlfrauen und -männer halten sich zwar in der Regel an die Empfehlung der Partei, die sie in die Bundesversammlung geschickt hat. Zwingen kann sie dazu aber niemand. Es hätte also am 13. Februar noch spannend werden können – ein bisschen wenigstens.

CDU mit Wechsel im Parteivorsitz beschäftigt

Dass mit dem Verzicht der Union auf eine eigene Kandidatur Überraschungen wohl ausbleiben werden, liegt im Interesse des Regierungsbündnisses und zumal der SPD – nicht aber im Interesse der Union. Denn das ausführliche Lob der Unions-Spitze für Steinmeier kann nicht verdecken, dass CDU und CSU eine Chance ungenutzt gelassen haben: nämlich die, sich zu Beginn der neuen Legislatur als kraftvolle Oppositionsführerin zu präsentieren.

Eine Entwicklung, die mehr mit dem anstehenden Wechsel im CDU-Vorsitz als mit echter Leidenschaft für eine zweite Amtszeit von Steinmeier zusammenhängen dürfte. Das lange Zögern der Union in dieser Phase des Übergangs zeigt vor allem eines: Das Amt des Bundespräsidenten mag parteipolitisch neutral sein – die Auswahl potenzieller Amtsinhaber ist es nicht.