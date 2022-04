Union fordert von Scholz schwere Waffen für die Ukraine

Während in der Ostukraine mit einem schweren Angriff durch die russische Armee gerechnet wird, verschärft sich hierzulande die Diskussion, ob Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern soll.

Wadephul für Waffenlieferungen: "Es geht um jede Stunde"

Der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, fordert von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Farbe zu bekennen und Waffen zu liefern. Die bewilligten milliardenschweren Hilfen für die Ukraine nennt er in der "Welt" ein Ablenkungsmanöver. Denn an Geld mangele es der Ukraine nicht, sondern an Waffen. Laut Wadephul gibt es mehrere Rüstungsunternehmen, die schwere Waffen liefern könnten. Es gehe um jede Stunde. Der russische Angriff im Osten stehe unmittelbar bevor.

Röttgen: Außenpolitischer Schaden

Auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen dringt auf die Lieferungen. In der "Rheinischen Post" (Dienstag) wirft er dem Bundeskanzler vor, zu "tricksen" und spricht von einem großen außenpolitischen Schaden. Die Ukraine sei zu Recht maßlos enttäuscht. Denn sie könne sich nur mit angemessenen Waffen gegen die bevorstehende russische Großoffensive verteidigen, so Röttgen. In der jetzigen Lage gehe es "schicksalhaft um die Zukunft Europas".

Merz: Koalitionsstreit schadet deutschem Ansehen

CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der offen ausgetragene Streit in der Koalition um die Waffenlieferungen in die Ukraine schade dem Ansehen Deutschlands in der ganzen Welt. Jenseits von SPD, AfD und Linkspartei gebe es eine Mehrheit im Bundestag auch für die Lieferung schwerer Waffen.

Auch Politiker von Grünen und FDP für Waffenlieferungen

Auch aus der Ampel-Koalition kommen Forderungen nach Waffenlieferungen. So kritisiert die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), im Sender "Welt" die uneindeutige Haltung von Bundeskanzler Scholz. Er sage nach wie vor nicht wirklich, was er wolle. Sie wünsche sich, dass Scholz grünes Licht gebe, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Sie könne nicht sagen, wo es hake, aber es gebe keine Zeit mehr, diese Diskussion zu führen, so Strack-Zimmermann. Es gehe um die Ukraine, aber auch um "uns in Europa".

Auch der Vorsitzende des Europaausschusses, Anton Hofreiter (Grüne), fordert in der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe) die Lieferung schwerer Waffen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte sich Ende letzter Woche dafür ausgesprochen, noch keine Panzer und Flugzeuge zu liefern.

SPD verteidigt Scholz' abwartende Haltung

SPD-Vertreter verteidigten am Osterwochenende den zurückhaltenden Kurs von Bundeskanzler Scholz. Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) schrieb in einem Gastbeitrag für den "Spiegel", es sei richtig, dass die Bundesregierung schwere Waffen nur in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten an die Ukraine liefern könne. Die USA wögen mit den gleichen Argumenten wie der deutsche Bundeskanzler sehr bewusst ab, welche Art militärischer Unterstützung möglich und sinnvoll sei und wo die Grenze zur eigenen aktiven Kriegsteilnahme gegen Russland überschritten werde.

SPD-Chefin Saskia Esken twitterte, das Handeln der Bundesregierung sei abgestimmt mit den EU-Partnern und darüber hinaus. Man habe die Waffenlieferungen immer wieder den sich ändernden Situationen angepasst und werde das auch weiterhin tun.

EU bittet EU-Staaten um Waffen für Ukraine

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen appelliert an die EU-Staaten, der Ukraine schnell Waffen zur Verfügung zu stellen. Für alle Mitgliedstaaten gelte: Wer könne, solle schnell liefern, denn nur dann könne die Ukraine in ihrem akuten Abwehrkampf gegen Russland bestehen, sagte von der Leyen der "Bild am Sonntag".

Klitschko und Selenskyj warnen vor weiterem Zögern

Unterdessen kritisiert der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, Deutschland wegen zögerlicher Waffenlieferungen. Die Ukraine brauche die schweren Waffen aus Deutschland sofort. Jede Verzögerung koste Menschenleben, sagt Klitschko der "Bild"-Zeitung. Er könne diese Debatte nicht verstehen.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte in der Nacht zum Montag diesbezüglich vor Zögerlichkeit. Diejenigen, die die dringend benötigte Waffen und Munition nicht zur Verfügung stellten, müssten wissen, dass das Schicksal dieser Schlacht auch von ihnen abhänge.

Deutschland hat bisher nur Abwehrwaffen an Ukraine geliefert

Deutschland hat bisher unter anderem Panzerfäuste, Luftabwehrraketen, Maschinengewehre, aber auch Fahrzeuge, Nachtsichtgeräte und Schutzausrüstung geliefert. Die von der Ukraine geforderten schweren Waffen sind etwa Kampfpanzer, Artilleriegeschütze oder auch Kampfhubschrauber.

Große Verluste an Panzern auf ukrainischer Seite

Vor dem Krieg verfügte die Ukraine westlichen Analysten zufolge über rund 900 einsatzfähige Panzer und über 1.200 Schützenpanzer. Russische Luftangriffe und die seit bald zwei Monaten andauernden Kämpfe verursachten jedoch schwere Verluste. Nach russischen Angaben wurde bisher 2.290 Panzer und gepanzerte Kampffahrzeuge vernichtet. Zusätzlich wurden gezielt die Panzerwerke zerstört, so dass Kiew eingemottete sowjetische Altbestände nicht reparieren oder reaktivieren kann.