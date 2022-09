Union auf Zugspitze: Kritik an Ampel, Lösungen für Energiekrise

Mit einem Blick zurück auf den Sommer beginnt Friedrich Merz, der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, sein Statement vor der Klausur. Zwei Auftritte von Bundeskanzler Olaf Scholz greift er heraus: Die Aussage vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in Hamburg – "bizarr" nennt Merz den und "erschütternd", da Scholz keine der Fragen beantwortet hat. Und die Pressekonferenz von Scholz mit dem Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, der zunächst unwidersprochen neben dem Kanzler den Holocaust relativierte. "Das hätte nicht passieren dürfen", kommentiert das Merz. Er sei noch nicht so weit, die Frage zu stellen, ob Scholz der Aufgabe gewachsen sei, so Merz. Aber dieser Auftritt neben Abbas lasse Zweifel aufkommen.

Kritik an Bundesregierung

Auch die nahezu ergebnislose Klausur der Bundesregierung in Meseberg kritisiert Merz und kündigt an, seine Fraktion werde bei der Klausur Lösungen erarbeiten. Dass die Steuern auf Energieträger nicht langfristig gesenkt wurden, hält er für falsch. "Wir haben eben schon vor der Krise auf Benzin und Diesel in Deutschland mit die höchsten Steuern und Abgaben gehabt. Da hätte man korrigieren können, und das hätte man durchaus dauerhaft machen können – und nicht nur für drei Monate", sagte der CDU-Politiker im BR24-Interview.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte am Rande der Klausur, Deutschland brauche Zuversicht von der Zugspitze und nicht Mutlosigkeit aus Meseberg. Das "Verschleppen der Ampel" mache Deutschland jeden Tag ärmer so Dobrindt.

Gasspeicher verstaatlichen, Gasumlage abschaffen

Gezielte finanzielle Förderungen für Familien im mittleren und unteren Einkommensbereich fordert die Union. Außerdem weniger Steuern auf Kraftstoffe. Eine weitere Forderung: Gasspeicher, die in russischer Beteiligung sind, seien in "staatliche Verantwortung" zu nehmen, heißt in der Beschlussvorlage. "Zudem ist künftig der Verkauf von Gasspeichern in Deutschland an ausländische Investoren zu untersagen."

Die von der Bundesregierung geplante Gasumlage soll abgeschafft werden. Die Gasumlage sei nicht zu retten, sagte Dobrindt. "Jeglicher Versuch an dem Murks rumzumurksen, davor kann man nur warnen." Habeck habe "großen Bockmist" gebaut, so der CSU-Mann. Die Unionsfraktionsspitze schlägt vor, das von Insolvenz bedrohte Energieversorger solle gezielt geholfen werden, auch mit Krediten.

Reform der Strompreisermittlung gefordert

Um den Strompreis zu senken, fordert die Union, die Preisermittlung zu reformieren. Das Verfahren (Merit Order) soll erhalten bleiben, allerdings soll entweder die derzeit sehr teure Gasverstromung aus dem System genommen werden oder alle anderen Formen der Stromerzeugung, betonte Merz zum Auftakt der Klausur.

Beide wiederholten die Forderung, mindestens die noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke auch im Jahr 2023 noch am Netz zu lassen. Eine Option ist laut Merz auch, die drei erst vergangenes Jahr vom Netz genommenen AKW wieder in Betrieb zu nehmen. Die Frage nach einem Wiedereinstieg in die Kernenergie stelle sich nicht, so Merz. Gleichzeitig betonte er, dass er die neue Generation von Kraftwerken mit Interesse verfolge.

Der europäische Strommarkt wird auch morgen noch einmal Thema sein, wenn die Klausur in Murnau fortgesetzt wird. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird dann zu Gast sein.