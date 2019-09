Union: Auf der Suche nach einem gemeinsamen Klimakonzept

Während die CDU-Politiker heute in einem "Werkstattgespräch“ über ihr Klimaschutzkonzept diskutieren, berät sich auch die CSU-Landesgruppe in Berlin. Vorausgegangen war gestern Abend ein Koalitionsausschuss zwischen Union und SPD, der aber beim Thema Klimaschutz – wie vorher bereits angekündigt – ohne konkrete Ergebnisse endete.

CSU-Pläne: "Klima und Wohlstand zusammenbringen“

Knackpunkt bei SPD und Union ist der Preis auf CO2. Während die SPD für eine Steuer ist, wirbt die Union für den Handel mit Verschmutzungsrechten.

Alexander Dobrindt, Landesgruppen-Chef der CSU im Bundestag, befürwortet den Emissionshandel, sieht diesen aber nicht als einzige Lösung beim Klimaschutz. Vielmehr müssten auch Anreize geschaffen werden, langfristig CO2 zu verringern. Solche Anreize sollten einem Emissionshandel sogar vorgelagert sein. Anreize, damit meint Dobrindt vor allem finanzielle Förderung, zum Beispiel bei Gebäuden: Hier wolle die CSU energetische Sanierung unterstützen und den Austausch von alten Ölheizungen fördern.

Dobrindt: Bahnfahren attraktiver machen

Auch im Verkehrsbereich hat die CSU-Landesgruppe konkrete Maßnahmen vorgestellt. So soll die Mehrwertsteuer bei Bahnreisen gesenkt werden. "Ich will das Bahnfahren attraktiver machen, auch gegenüber dem Flugverkehr (…). Neun Euro ist für mich kein akzeptabler Flugpreis, weil er weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll ist.“, so Dobrindt heute wörtlich. Dieser Vorschlag ist bisher ein Vorschlag der CSU im Bundestag und ist durchaus umstritten in der CSU-Spitze.

CDU und CSU: Gemeinsamer Nenner beim Klimaschutz?

Große Übereinstimmungen sieht Landesgruppen-Chef Dobrindt mit der Schwesterpartei. Man gehe mit der CDU bewusst eine gemeinsame Linie beim Klimaschutz, so Dobrindt.

Das klingt nach Einigkeit, aber die CSU im Bundestag muss sich auch erst innerhalb der eigenen Partei Rückendeckung für den Entwurf ihres Klimakonzepts holen.

Die CDU hat noch kein Papier vorgelegt. Bekannt ist, dass die CDU-Spitze mit einem Mix aus höherer Bepreisung, Handel mit Klimazertifikaten, Entlastung bei den Strompreisen sowie Förderanreizen den Klimaschutz verbessern möchte.

Schäuble spricht von Mammutaufgabe für die Union

Einzelheiten werden heute bis in den Abend beim Werkstattgespräch der CDU besprochen. Zum Auftakt mahnte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble heute: "So teuer der Klimaschutz auch sein kann, kein Klimaschutz wird teurer.“

Das nächste Treffen zum Thema Klimaschutz – dann wieder mit dem Koalitionspartner SPD – findet am 13. September statt. In wie weit die Union dort Einigkeit bei ihren Plänen zelebriert und wie sich die Vorschläge von denen der SPD unterscheiden, wird sich spätestens dann zeigen.