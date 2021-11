Unicef-Studie: Jugend blickt positiv in die Zukunft

Junge Menschen sehen trotz des Klimawandels und der Covid-Pandemie positiver in die Zukunft als die ältere Generation. Das hat eine internationalen Umfrage des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen Unicef herausgefunden. Für das Projekt "Kindheit im Wandel" (Changing Childhood Project) wurden mehr als 21.000 Personen aus zwei Generationen - 15 bis 24 Jahre und über 40 Jahre - in 21 Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländern befragt.

Zuversicht beim Klimawandel

Etwas mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen (57 Prozent) glauben daran, dass die Welt mit jeder Generation ein besserer Ort zum Leben werde. Bei Erwachsenen über 40 Jahren sagen dies nur 39 Prozent. Hinsichtlich des Klimawandels sind rund 86,4 Prozent der jungen Leute zuversichtlich, dass die Menschheit die meisten Auswirkungen verringern kann. Außerdem sind etwa sechs von zehn dafür, dass politische Entscheidungsträger die Stimme von Jugendlichen und Kindern hören.

Zuversichtlicher Blick in die Zukunft

Junge Menschen weigerten sich, "die Welt durch die düstere Brille der Erwachsenen zu sehen", erklärte Unicef-Exekutivdirektorin Henrietta Fore. "Im Vergleich zu älteren Generationen bleiben die jungen Menschen optimistisch, denken viel globaler und sind entschlossen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sie machen sich zwar Sorgen über die Zukunft, aber sie sehen sich als Teil der Lösung."

Teils mit sehr hohen Zustimmungswerten geben Jugendliche und junge Erwachsene an, die Situation ihrer Generation habe sich verbessert, was Gesundheitsversorgung, Zugang zu sauberem Wasser, Bildung, Möglichkeiten zum Spielen, physische Sicherheit und verfügbare gesunde Lebensmittel angeht.

Internet und Social Media als Informationsquelle der Jungen

Das Internet nutzen im internationalen Schnitt täglich 77,3 Prozent, in Deutschland sogar 91,2 Prozent. Während für die ältere Erwachsenengeneration das Fernsehen die erste Informationsquelle ist, sind es für Jüngere die Sozialen Medien (45,1 Prozent international, 38,5 Prozent in Deutschland); dabei bekunden nur wenige ein starkes Vertrauen in die Inhalte (16,7 Prozent international, 9,3 Prozent in Deutschland). Weit abgeschlagen als Informationsmedien rangieren bei Jugendlichen Radio und Zeitung.

Deutsche Jugendliche für Wahlrecht ab 16

Auffallend selbstbewusst befürworten junge Menschen aus Deutschland mit 60,2 Prozent ein Wahlrecht ab 16 Jahren; im internationalen Schnitt sind es 9,8 Prozent. Nachdrücklicher als andere vertreten sie auch die Gleichberechtigung von Frauen (96,8 Prozent), ethnischen und religiösen Minderheiten (95,1 bzw. 91 Prozent) sowie Nicht-Heterosexuellen (87,7 Prozent).

Anders, als Jugendliche in anderen Ländern, sagen junge Menschen in Deutschland, das mentale Wohlbefinden von Kindern sei heute schlechter. Häufiger, als gleichaltrige in anderen Ländern, fühlen sie sich auch ängstlich und besorgt (36,5 Prozent) oder deprimiert (23,7 Prozent).