Unicef-Foto des Jahres: Kinder fliehen aus Moria

Es sei ein Bild, das wirklich unter die Haut gehe, sagte Unicef-Schirmherrin Elke Büdenbender in einer Videobotschaft. Das Foto des griechischen Fotografen Angelos Tzortzinis wurde von der Kinderhilfsorganisation zum "Foto des Jahres 2020" gekürt. Mitten im Chaos sei es ihm gelungen, einen Moment festzuhalten, "in dem Tapferkeit, Fassungslosigkeit und Hilfsbereitschaft von Kindern angesichts von Not und Gefahr zusammentreffen."

Am 9. September war im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen zerstörten die Unterkünfte von rund 13.000 Menschen – darunter 4.000 Kinder.

"Mit dem Herzen hinschauen"

Angelos Tzortzinis Foto zeigt Menschen auf der Flucht vor den Flammen. Im Vordergrund: Ein Junge, der ein Kleinkind auf dem Arm trägt. Er blickt direkt in die Kamera. Ernst, ungläubig und doch voller Stärke. Das Bild motiviere "mit dem Herzen hinzuschauen und für eine Verbesserung der Lebenssituation von Moria einzutreten", so Büdenbender, die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Tzortzinis ist überwiegend als freier Fotograf tätig. Seine Arbeiten wurden unter anderem in der "New York Times“ und im "Newsweek" veröffentlicht. Wegen des bundesweiten Lockdowns fand die Auszeichnung seines Fotos ohne Präsenzveranstaltung statt.

Insgesamt beteiligten sich laut Unicef renommierte Fotografen aus der ganzen Welt mit mehr als 1.000 Bildern an dem Wettbewerb. Sie dokumentierten das Leben von Kindern im Krieg und auf der Flucht, erzählten vom Aufwachsen in Armut und zeigten die enorme Widerstandskraft von Kindern.