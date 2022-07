Nach Hackerangriff: Uni erhält Lösegeld mit Gewinn zurück

Rund zweieinhalb Jahres ist es her, dass die niederländische Universität von Maastricht kurz vor Weihnachten durch einen großangelegten Hackerangriff auf die IT-Systeme komplett lahmgelegt wurde. Kriminelle sperrten mittels sogenannter Ransomware – also einer Art Schadprogramm – den Zugriff auf sämtliche Daten der Hochschule. Der Schaden war enorm. Nur gegen die Bezahlung von Lösegeld in Höhe von 200.000 Euro wurde der Zugriff auf die Daten wieder freigegeben. Jetzt konnte die niederländische Polizei aber die Verantwortlichen ermitteln und einen Teil des Lösegelds beschlagnahmen.

Wie die Zeitung "de Volkskrant" berichtet, hat nun auch die Universität in Maastricht ihr Geld teilweise zurückbekommen – plus Gewinne. Denn die Hacker forderten das Lösegeld in der Kryptowährung Bitcoin. Und deren Kurs ist seit 2019 regelrecht explodiert, so dass die Uni nun rund eine halbe Million Euro zurückbekommt.

Was war genau passiert?

Die Kriminellen verschlüsselten laut den Berichten Hunderte von Windows-Servern und Backup-Systemen. Die hatte zur Folge, dass "25.000 Studenten und Angestellte nicht mehr auf wissenschaftliche Daten, die Bibliothek oder die Post zugreifen konnten". Nach einer Woche beschloss die Universität, das Lösegeld in Form von 30 Bitcoins zu zahlen, da "persönliche Daten verloren zu gehen drohten und es den Studenten nicht mehr möglich war, Prüfungen abzulegen oder an ihren Abschlussarbeiten zu arbeiten". Etliche Examensarbeiten drohten für immer verloren zu gehen, hieß es.

Die niederländische Polizei verfolgte die Spur der Bitcoins bis zu einem Konto eines Geldwäschers in der Ukraine zurück. Im Jahr 2020 beschlagnahmten Staatsanwälte das Konto, auf dem sich eine Reihe verschiedener Kryptowährungen befanden, darunter 40.000 Euro des von der Universität Maastricht gezahlten Lösegeldes. Die juristischen Verhandlungen über die Rückübertragung aus dem gesperrten Cyberwallet zogen sich bis zum Frühjahr 2022 hin. "Als es nun nach mehr als zwei Jahren endlich möglich war, das Geld zurückzuholen, war der Wert von 40.000 Euro auf 500.000 Euro gestiegen", schrieb die Zeitung.

Mit dem Geld sollen finanziell schwache Studenten unterstützt werden

Das Geld werde nicht in den allgemeinen Haushalt der Uni fließen, sondern einem Fonds für Studenten in Not zugutekommen, sagte ein Sprecher. Er wies darauf hin, dass der von den Hackern angerichtete Schaden angesichts der Kosten zur Erneuerung des IT-Systems weit größer als die Lösegeldsumme gewesen sei. Die Fahndung nach den Hackern und dem übergroßen Rest der Lösegeld-Bitcoins läuft weiter.