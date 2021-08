UNHCR: Millionen innerhalb Afghanistans auf der Flucht

Nach den jüngsten Anschlägen in Kabul befürchtet das Flüchtlingshilfswerk UNHCR wachsende Schwierigkeiten, Hilfsleistungen ins Land zu bringen. Das sagte der Sprecher von UNHCR-Deutschland, Chris Melzer, im Interview mit der Bayern 2-radioWelt:

"Das Problem ist, wenn jetzt die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden, dass wir mehr Probleme haben werden, Hilfe ins Land zu bringen." Chris Melzer, UNHCR-Deutschland

Somit werde auch die Angst der Menschen weiter steigen. Das sei, so Melzer, ganz abgesehen von den vielen Menschen, die gestorben seien, eine sehr deprimierende Situation.

Ein Land in Aufruhr

Zur Fluchtbewegung der Afghanen sagt Melzer: "Die Bewegung aus Afghanistan ist gar nicht so stark. Die eigentliche Flüchtlingskrise findet im Land statt." Wenige Tausend Menschen hätten das Land bisher verlassen. Aber 3,5 Millionen Menschen seien innerhalb des Landes auf der Flucht. "Das ist das eigentliche humanitäre Problem in der Situation."

Hilfsorganisationen wie das UNHCR werden aber in Afghanistan bleiben. "Die Feuerwehr rennt nicht weg, wenn es brennt", so Melzer. Das UNHCR sei mit mehreren Hundert Mitarbeitern noch in Afghanistan und wolle es auch bleiben. "Wir haben auch Zugang zu allen Provinzen. Es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen, deswegen müssen wir einfach bleiben."

Absprachen mit den Taliban

Zu den für ihre Arbeit nötigen Absprachen mit den Taliban sagte der UNHCR-Sprecher: "Das hat ja schon einmal irgendwie funktioniert, Ende der 1990er Jahre, als die Taliban Afghanistan beherrscht haben." Die Taliban wüssten um die Verdienste der humanitären Organisation. "Deshalb gelingt es uns irgendwie, unter deren Augen zu arbeiten."