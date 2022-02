Elf Menschen nach Fährbrand vor Korfu noch vermisst

Einer Spezialeinheit des griechischen Rettungsdienstes ist es am Freitagabend gelungen, zwei Männer aus der brennenden Autofähre "Euroferry Olympia" zu retten. Die beiden hatten seit dem Morgen in Kontakt mit den Hilfskräften gestanden, sie waren unter Deck eingeschlossen. Der Staatssender ERT zeigte Aufnahmen von einem Hubschrauber, der Helfer abseilte und die Männer anschließend aufnahm. Zudem wurde berichtet, dass mindestens weitere fünf Menschen überlebt haben könnten - diese Information wurde jedoch bisher nicht von der Küstenwache bestätigt.

Offenbar noch elf Vermisste

Die Rettungskräfte setzten ihren Einsatz fort, denn neben den zwei Geretteten galten insgesamt weitere elf der 290 offiziell erfassten Passagiere und Besatzungsmitglieder als vermisst. Bei ihnen soll es sich vornehmlich um Lkw-Fahrer handeln, die die Nacht in ihren Fahrzeugen auf den Garagendecks verbracht hatten. Sollte sich bewahrheiten, dass die elf fehlenden Personen das Schiff tatsächlich nicht verlassen haben, gäbe es für sie wohl kaum noch Hoffnung.

Die Geretteten wurden nach Korfu gebracht, wo zehn Menschen mit Atemproblemen im Krankenhaus behandelt wurden. Keiner schwebte in Lebensgefahr, die meisten hatten Schwierigkeiten beim Atmen.

Brandursache noch unklar

Der Brand auf der unter italienischer Flagge fahrenden "Euroferry Olympia" war in der Nacht zum Freitag ausgebrochen, als sich das Schiff auf dem Weg nach Brindisi in Süditalien befand. Drei Stunden zuvor hatte es im Hafen von Igoumenitsa im Nordwesten Griechenlands abgelegt. An Bord waren Italiener, Albaner, Türken, Bulgaren, Rumänen, Griechen und Litauer und mehr als 153 Lastwagen und 32 Autos. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die 183 Meter lange Fähre, die 1995 gebaut wurde, wird von der Grimaldi-Gruppe mit Sitz in Neapel in Italien betrieben. Ein von der griechischen Küstenwache veröffentlichtes Video zeigte, wie noch Stunden nach Beginn der Rettungsarbeiten dichter Rauch aus dem Schiff aufstieg.

Weiterer Fährbrand vor den Azoren

Auch südlich der Azoren ist auf einem Frachter ein Brand ausgebrochen. Das Feuer auf dem unter der Flagge Panamas fahrenden Autofrachter "Felicity Ace" wütete zunächst unkontrolliert. Das Schiff, das einem schwimmenden Parkhaus gleicht, stehe 170 Kilometer südwestlich der Azoren lichterloh vom Bug bis zum Heck in Flammen, meldete die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf den Hafenkapitän von Porto da Horta auf der Azoren-Insel Faial, João Mendes Cabeças. Die Lage des Schiffes sei aber weiter stabil und es bestehe zunächst keine Gefahr, dass Treibstoff ins Meer gelange.

Der Autofrachter soll rund 4.000 fabrikneuen Wagen der VW-Gruppe für den US-Markt an Bord haben. Die 22 Mann Besatzung der fast 200 Meter langen "Felicity Ace" konnten von der portugiesischen Luftwaffe in Sicherheit gebracht werden.