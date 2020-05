vor 33 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Unglück in Pakistan: Flugzeug stürzt in Wohngebiet

Ein Passagierflugzeug ist im Süden Pakistans verunglückt. Der Airbus mit 107 Menschen an Bord stürzte in der Nähe von Karatschi in ein Wohngebiet. Alle Insassen kamen laut dem Bürgermeister der Stadt ums Leben.