Unglück in Brasilien: Felssturz trifft Ausflugsboote

Mehrere Ausflugsboote waren auf dem beliebten Furnas-See im Südosten Brasiliens unterwegs, als sich plötzlich Teile einer Felswand am Ufer lösten. Die tonnenschweren Gesteinsbrocken trafen einige der Boote, mindestens sechs Menschen kamen dabei ums Leben.

Etwa 20 Personen gelten noch als vermisst, wie brasilianische Medien unter Berufung auf die Feuerwehr des Bundesstaates Minas Gerais am Samstagabend (Ortszeit) berichteten. 32 Menschen seien verletzt worden.

Feuerwehr: Zwei Boote gingen unter

Auf dramatischen Aufnahmen, die in Online-Netzwerken geteilt wurden, war der Moment zu sehen, in dem sich die Felsmasse löste und auf drei Boote fiel. Passagiere auf anderen Booten gerieten in Panik. Weitere Videos zeigten, wie Menschen kurz vor dem Unglück andere vor herunterfallenden Steinen warnten und die Passagiere aufforderten, sich von der Felswand zu entfernen.

Laut Feuerwehr gingen zwei der Boote unter. Taucher wurden zu dem See geschickt, um nach den Vermissten zu suchen. Ihre Arbeit wurde aus Sicherheitsgründen in der Nacht unterbrochen und am nächsten Tag fortgesetzt.

Gouverneur: Felssturz wegen schwerer Regenfälle

"Wir erleben in unserem Bundesstaat heute eine Tragödie, ausgelöst von den schweren Regenfällen, durch die sich eine Felswand am Furnas- See in Capitólio löste", schrieb der Gouverneur von Minas Gerais, Romeu Zema, auf Twitter.