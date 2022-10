Unglück bei Bergsteiger-Kurs im Himalaya: Zehn Teilnehmer tot

Erst vor wenigen Tagen tödliche Unglücke

In der vergangenen Woche war die bekannte US-Skibergsteigerin Hilaree Nelson am Manaslu im nepalesischen Teil des Himalaya tödlich verunglückt. Die Extremskifahrerin erhielt am Sonntag in Nepal ein traditionelles Begräbnis. Die Zeremonie an einer Sherpa-Einäscherungsstätte wurde von buddhistischen Mönchen geleitet. Familienangehörige, Freunde und Regierungsvertreter nahmen daran teil. Die 49-Jährige war bei der gemeinsamen Abfahrt mit ihrem Partner Jim Morrison vom Gipfel des 8.163 Meter hohen Bergs Manaslu, dem achthöchsten Berg der Welt, abgestürzt. Ihr Leichnam wurde zwei Tage später gefunden und in die Hauptstadt Kathmandu gebracht. Am selben Tag war ein nepalesischer Bergsteiger bei einem Lawinenabgang am Manaslu ums Leben gekommen.

Mit Material von AFP, AP