Ungewöhnlicher Wahlkampf in Corona-Zeiten

In einer Woche, am 14. März, finden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Landtagswahlen statt. Der Wahlkampf findet coronabedingt unter erschwerten Bedingungen statt.

So viele Plakate wie noch nie

In der Kreisstadt Biberach in Oberschwaben gibt es kaum einen Laternenpfahl ohne Wahlplakate. Vor allem das schmale Gesicht eines jung wirkenden Mannes ist omnipräsent.

Als Thomas Dörflinger dann an einem sonnigen Wintertag in natura auf dem Marktplatz steht, winkt er zwar der einen und dem anderen zu, der vorübergeht, spricht aber mit niemanden. Dabei würde er das in Nicht-Corona-Zeiten leidenschaftlich gern tun. Der 49-Jährige ist nämlich CDU-Landtagsabgeordneter und vertritt mit einem Direktmandat den Wahlkreis 66 Biberach im baden-württembergischen Parlament. Der persönliche Austausch ist in Pandemie-Zeiten aus Sicherheitsgründen tabu.

Abgeordnete streamen Imagevideos

Stattdessen streamen Dörflinger und sein Team Imagevideos und sogenannte Testimonials. In letzteren, so erklärt Dörflinger, sagen dann andere, was er politisch geleistet hat und warum man ihn wieder in den Landtag wählen sollte. "Wahlkampfatmosphäre kommt da natürlich nie auf", sagt Dörflinger. Traurig lässt er seinen Blick über den prächtigen Marktplatz schweifen. Hinter barocken Fassaden haben Biberacher Familienunternehmen ihre Einzelhandelsgeschäfte, Hotels und Restaurants. Vielleicht werden einige den Lockdown nicht überleben. Solche Sorgen, aber auch die Diskussion über Lockerungen, Impfdosen und Impftermine sowie Schnelltests, überlagern alle üblichen landespolitischen Themen wie zum Beispiel die Verkehrs- oder Sicherheitspolitik.

Feedback wird vermisst

Auch seine Kollegin von den Grünen im Landtag bedauert das. Petra Krebs, 51, vertritt den Wahlkreis 67 Wangen im Allgäu. Sie vermisst Podiumsdiskussionen mit Publikum: "Dass ich am Publikum auch sehen kann, ob ich was Gescheites gesagt habe, oder schütteln alle den Kopf? Das ist ein Feedback, das ich so aus dem Internet nicht kriege."

Am letzten Wochenende vor der Wahl in Baden-Württemberg war sie mit einem Ministand auf dem Bauernmarkt von Bad Waldsee vertreten, selbstverständlich mit Mund-Nasen-Schutz. Aber die Resonanz war gering. Die Menschen haben nach wie vor Angst vor direktem Kontakt.

Die Emotionalität fehlt

Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen und seine CDU-Herausforderin Susanne Eisenmann, die Kultusministerin, lieferten sich einen bemühten Schlagabtausch im SWR-Fernsehen. Aber sonst: keine Reden in Stadthallen, keine Haustürbesuche, keine Emotionalität Auge in Auge. Was aber bedeutet die weitgehende Verlegung des Wahlkampfes ins Internet? Werden manche Zielgruppen da mehr als andere erreicht?

"Ein Problem für CDU und SPD"

Professor Frank Brettschneider von der Universität Stuttgart-Hohenheim hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Der Kommunikationswissenschaftler sagt: "Klar, die älteren Menschen sind nicht auf Social Media unterwegs, aber dafür lesen die noch die Tageszeitung und hören Radio. Es ist nur ein Problem für die Parteien, die eine überdurchschnittlich alte Wählerschaft haben. Das ist die CDU und die SPD. Weil die dann tatsächlich kucken müssen, was sind die Wege, wie wir dann zu unseren Wählerinnen und Wählern finden."

Brettschneider resümiert aber auch, dass die Parteien noch nie in Landtagswahlkämpfen so stark plakatiert haben wie jetzt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Außerdem wird eine Flut von Flyern in die Briefkästen gesteckt. In Zeiten von Social Distancing also ein extremer Spagat zwischen gedruckten und digitalen Kampagnen. Letzteren attestiert Brettschneider eine neue politische Qualität.

"Das macht es demokratischer"

Vereine und Verbände wie der BUND formulieren eigene Wahlprüfsteine und laden die Kandidatinnen und Kandidaten zu Podiumsdiskussionen ein. Die werden dann gestreamt und können von Menschen auf der Schwäbischen Alb genauso gesehen werden wie in Heidelberg oder am Bodensee. Nach Ansicht von Professor Brettschneider macht das den Wahlkampf sogar noch ein Stück demokratischer: "Größere Bevölkerungsteile können sich einen direkten Eindruck machen."

Der Anteil der Briefwahl liegt bei mehr als 50 Prozent

Zurück nach Biberach. Das Ehepaar Gabriele und Wolfgang Mösslang führt seinen Hund Gassi. Beide tragen Mund-Nasen-Schutz, beide wollen dieses Jahr auch sicherer wählen. Das Ehepaar hat sich bereits die Briefwahlunterlagen zuschicken lassen. Ausgefüllt werden die beim nächsten Spaziergang mit dem Hund in den Briefkasten geworden. Wolfgang Mössling: "Man soll ja Kontakte vermeiden, und das kann ich mit der Briefwahl ausschließen."

Bei der Landtagswahl 2016 belief sich der Anteil der Briefwahl in Baden-Württemberg auf 20 Prozent. Dieses Mal dürften es 50 Prozent oder sogar mehr sein. Wichtiger als der hohe Anteil aber, so der Kommunikationswissenschaftler von der Universität Stuttgart-Hohenheim, sei, dass es dadurch eigentlich keinen Wahltag mehr gibt, sondern einen Wahlmontag. Brettschneider: "Alles, was jetzt noch passiert bis zum 14. kann auf einen Teil der Wählerinnen und Wähler gar keinen Einfluss mehr haben, weil die ihre Stimme schon längst abgegeben haben.“"