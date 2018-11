Ungeliebte "Stütze": Was wird aus Hartz IV?

Als die Hartz IV-Gesetze Anfang 2005 in Kraft traten, haben SPD und Grüne zusammen regiert. Seitdem lässt sich ein seltsames Phänomen beobachten: Während die Sozialdemokraten mit der Schröderschen Agenda 2010 fast pausenlos hadern, plagen den damaligen Juniorpartner – die Grünen – solche Zweifel nicht.

Sicherung ohne Sanktionen

Sie haben sich gedanklich von Hartz IV schon lange verabschiedet. Grünen-Chef Robert Habeck schlägt stattdessen eine sogenannte "Garantiesicherung" vor, die jeder Langzeitarbeitslose bekommen soll – im Gegensatz zu Hartz IV bedingungslos, also ohne dass er Sanktionen befürchten muss, wenn er zum Beispiel ein Jobangebot ausschlägt.

Für den arbeitsmarktpolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag Wolfgang Strengmann-Kuhn ist das der richtige Weg. Seinen Worten zufolge führen die Sanktionen nicht dazu, dass Langzeitarbeitslose motiviert würden. Viele Sozialarbeiter berichteten, dass sich Betroffene dadurch erst recht zurückzögen. Strengmann-Kuhn fordert dagegen mehr Mittel für Weiterbildung und eine finanzielle Belohnung, wenn man Arbeit annehme. "Es ist das jetzige System, das faul macht", sagt der Grünen-Arbeitsmarktexperte.

Teuere "Garantiesicherung"

Das Konzept der Grünen ist teuer: Bereits jetzt gibt der Bund jedes Jahr rund 37 Milliarden Euro für Hartz IV aus. Bei der geplanten Garantiesicherung kämen jährlich rund 30 Milliarden Euro dazu. Für Strengmann-Kuhn nur ein Zeichen dafür, wie groß das Ausmaß von Armut in Deutschland sei. Tatsächlich hat sich die Arbeitslosenquote seit Einführung der Agenda 2010 mehr als halbiert. Die Zahl der Menschen, die nah an der Armutsgrenze leben, ist aber im gleichen Zeitraum gestiegen, vor allem weil es deutlich mehr Billig- und Minijobs gibt als vor 15 Jahren. SPD-Parteichefin Andrea Nahles schlägt ein ähnliches Konzept wie die Grünen vor und nennt es "Bürgergeld". Es solle "weitgehend ohne Sanktionen" auskommen, sagt Nahles. Das Existenzminimum dürfe nicht angetastet werden. Das ist bisher zumindest bei jüngeren Hartz IV-Empfängern möglich.

Union: Hartz IV hat sich bewährt

Der momentane Regierungspartner der SPD, die Union, versteht die ganze Diskussion um Hartz IV nicht. Das System habe sich doch bewährt, heißt es in der Union, das Konzept des Förderns und Forderns sei aufgegangen. Die Ideen von Grünen und SPD nennt der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CSU im Bundestag Stephan Stracke ein "staatlich alimentiertes Sofa". Die Politik müsse vielmehr dafür sorgen, dass die Menschen ihren Lebensunterhalt selbst verdienen könnten. Und Steuerzahler, so Stracke weiter, hätten einen Anspruch darauf, dass Menschen in einer Notlage alles dafür täten, um aus der Situation wieder herauszukommen.

Arbeitsmarktexperte: mehr Geld für die Bildung

Auch der Nürnberger Arbeitsmarktexperte Professor Ulrich Walwei hat wenig Verständnis dafür, dass die einstigen rot-grünen Macher von Hartz IV nichts mehr damit zu tun haben wollen. Walwei leitet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die Forschungsstelle der Bundesagentur für Arbeit, und sagt, die Vorstöße von SPD und Grünen seien mehr als erstaunlich und nicht nachvollziehbar. Er wundere sich über die Diskussion, so Walwei, in einer Situation, in der der Arbeitsmarkt so aufnahmefähig sei wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Der Arbeitsmarktexperte will allerdings auch nicht alles so lassen, wie es ist. Er wünscht sich, dass das Thema Bildung mehr in den Mittelpunkt rückt. Dies sei die beste Präventivmaßnahme, damit Menschen erst gar nicht langzeitarbeitslos werden.