Ungeklärte Fragen zur Maut – das Ultimatum läuft aus

Die Grünen haben Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) schriftlich 62 Fragen gestellt. Und ihm bis heute Mittag um 12 Uhr Zeit gegeben, sie zu beantworten. Kommt keine Antwort, schreiben die Grünen in einem Brief ans Ministerium, werde man mit FDP und Linken über einen Untersuchungsausschuss verhandeln.

Mehr als 53,6 Millionen Euro Planungskosten

Der Europäische Gerichtshof hatte im Juni 2019 eine Diskriminierung durch die deutsche Pkw-Maut festgestellt und damit das Projekt vorerst gestoppt. Die in die Planungen bereits investierten Kosten bezifferte das Verkehrsministerium auf 53,6 Millionen Euro. Zudem hatte das Ministerium alle eigenen Gutachten und Gegengutachten zur Maut den Verkehrsausschuss und Haushaltsausschuss-Mitgliedern offengelegt.

Maut-Verträge unter Geheimschutz

Was bisher vorgelegt worden sei, reiche nicht aus, um sich ein Bild zu machen, sagt Oliver Krischer, der für die Grünen im Verkehrsausschuss sitzt. Zwar konnten die Abgeordneten die zwei Maut-Verträge, die Scheuer bereits abgeschlossen hatte, in der Geheimschutzstelle des Bundestags ungeschwärzt einsehen. Das aber nur an einem Tag. „Und Expertise dazu einholen konnten wir nicht“, sagt Krischer. Denn was unter Geheimschutz steht, darüber dürfen die Abgeordneten mit Außenstehenden nicht sprechen. Deshalb soll Scheuer den Grünen schriftlich Auskunft darüber geben, welche Schadensersatzvereinbarungen für den Fall des Nicht-Zustandekommens der Maut mit den Betreibern getroffen wurden.

Die Vertragskündigung des Ministeriums soll den Betreibern nach Medienberichten auch Vertragsverletzungen zuschreiben. Die Grünen fürchten einen langwierigen Rechtsstreit, der dem Bundesverkehrsminister vor allem Zeit verschaffen würde. Sie fragen im Fragekatalog daher auch nach den „Formen der Streitbeilegung“.

„Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse“ verhindern Offenlegung

Die FDP hatte bereits die Freigabe einiger geheimer Dokumente bis vergangenen Freitag gefordert - um eine „umfassende Rechtsprüfung“ möglich zu machen. Das ist nicht geschehen. In einem Antwortbrief des Ministeriums, der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, heißt es, man sei dazu bereit gewesen, die Verträge offenzulegen. Es seien die Maut-Betreiber gewesen, die die Veröffentlichung explizit nicht wollten - aufgrund von Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.

Grüne, FDP und Linke in seltener Einigkeit

Dass es bei der Maut zu ungewohnten Allianzen kommt, zeigte die Beantragung einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses. Grüne, FDP und Linke taten sich dafür zusammen. Die Fraktionen sind sich einig, dass die Auswirkungen auf den Haushalt durch mögliche Schadensersatzzahlungen so groß sein könnten, dass kein Aufschub bis nach der Sommerpause möglich ist. Die Sondersitzung ist für den 24. Juli angesetzt. Im Antrag heißt es: „Die Anwesenheit von Bundesminister Scheuer wird erbeten.“