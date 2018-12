Ungarn: Protestbewegungen geeint gegen Orban

Es sind nicht jeden Abend mehrere tausend Demonstranten, die sich vor dem ungarischen Parlament einfinden. An diesem Wochentag mögen es vielleicht 100 Menschen sind, überwiegend junge Leute, die bei Minusgraden auf dem weiten Kossuth Platz ausharren. Sie breiten eine überdimensionale Europa-Fahne aus und lassen auch akustisch keinen Zweifel aufkommen, wem sie sich verbunden fühlen. Sie sagen, dass es um ihre Zukunft geht. "Deshalb ist es wichtig hier zu sein", sagt ein Geschichts- und Geographielehrer:

"Ich bin jung und habe erst vor einem halben Jahr mein Studium beendet. Ich habe mich entschieden, herzukommen. Ich will zeigen, dass wir jeden Tag hierherkommen sollten." Geschichts- und Geographielehrer, Demo-Teilnehmer

Proteste mit erster Wirkung

Der Lehrer hat am Kragen seines Wintermantels einen kleinen Button der unabhängigen, liberalen Partei "Momentum" angeheftet, die bei den letzten Wahlen im April den Einzug ins Parlament nicht schaffte. Die Demonstrationen, die seit der Verabschiedung des umstrittenen Arbeitszeitgesetzes am 12. Dezember in unterschiedlicher Intensität anhalten, hätten Wirkung erzielt:

"Alle reden über die Proteste und dieses Gesetz. Das ist neu im Orban-Regime. Budapest hat diese Art von Protesten in den vergangenen zehn Jahren nicht gesehen." Geschichts- und Geographielehrer, Demo-Teilnehmer

Die Proteste auf den Straßen richten sich nach anderthalb Wochen nicht mehr allein auf den eigentlichen Anlass - die Ausweitung der erlaubten Überstundenanzahl von 250 auf 400 im Jahr. Es geht mittlerweile um Freiheitsrechte, um Medienfreiheit, um eine unabhängige Justiz.

Regelmäßige Demonstrationen in Budapest

Gymnasiasten, Arbeiter, Oppositionspolitiker, Studenten sowie Rentner beteiligen sich regelmäßig an den Demonstrationszügen durch die Innenstadt von Budapest – vergleichbares findet auch in einem weitaus geringeren Umfang in den übrigen Städten des Landes statt, in Szeged, Derberzen, Pecs. Die Regierung, so sagt eine Pensionärin, die sich gegen die Kälte eine weiße Strickmütze tief ins Gesicht gezogen hat, die Regierung könne nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen.

"Das bedeutet schon was, wenn ich meinen bequemen Sessel in meinem warmen Zimmer für eine Demo im Kalten umtausche. Damit möchte ich zeigen, dass ich unzufrieden bin. Ich mache es nicht für mich selbst, sondern für meine Nachkommen - für mein Kind, mein Enkelkind, für meine Freunde und Verwandten. Ich möchte, dass sie in einer besseren Welt leben. Ich möchte sie nicht in einer noch schlimmeren Welt zurücklassen." Pensionärin, Demo-Teilnehmerin

Bereits während der ersten Tage der Proteste deutete sich ein Kurswechsel der Oppositionsparteien an, die sich eingestehen mussten, dass sie mit ihrer bisherigen innenpolitischen Vorgehensweise gescheitert waren.

Strategie-Fehler bei der letzten Wahl

Vor den letzten Parlamentswahlen hatten sie sich in keinem einzigen Wahlbezirk auf eine gemeinsame Liste einigen können, um eine realistische Chance gegen Kandidaten der regierenden Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban zu haben. Dieses Mal treten Abgeordnete der rechtsradikalen Jobbik-Partei zusammen mit liberalen und sozialdemokratischen Parlamentariern an. Ob daraus ein tragfähiges Bündnis von Dauer werden wird, scheint fraglich.

Die unabhängige Politikerin Bernadett Szel, die an der vorübergehenden Protestaktion im staatlichen Rundfunk am letzten Montag teilgenommen hat, beschreibt die Herausforderung für die Oppositionsparteien so:

"Das ist keine Demokratie mehr. Und nach dem Montag muss ich sagen, dass wir nahe an einer Diktatur sind. Ich möchte meine Heimat, mein Land in einer Lage sehen, in der wir demokratische Debatten darüber haben können, wie Leute über politische Parteien denken. Diese Gelegenheit haben wir nicht. Wir sind alle in der gleichen Situation. Und wenn wir nichts tun, werden sie uns schwächen." Bernadett Szel, unabhängige Politikerin

Omnipräsentes Feindbild Soros

Die Regierung hält gegen die Protestbewegung mit einer Mischung aus harschen Vorwürfen und Beschuldigungen: Hinter den Demonstranten stünde niemand anderes als US-Milliardär George Soros, der seit Beginn der Flüchtlingskrise zum omnipräsenten Lieblingsfeind der regierungsamtlichen Rhetorik geworden ist.

"Wie es in letzten Tagen mehrmals geschehen ist, haben Mitglieder des Soros-Netzwerks die bekannten Methoden eingesetzt - um alle zu verängstigen, die mit ihnen nicht einverstanden sind. Gewaltige Provokateure und aggressive Demonstranten haben wir gesehen, die von nichts Angst haben." István Hollik, Pressesprecher der Regierung Orban

Selbst Schüler nehmen an Demonstrationen teil

Akosch, Schüler am Walddorf-Gymnasium von Budapest, ist mit seinen Klassenkameraden vors Parlament gezogen. Eigentlich sei es traurig, dass sie keine richtigen Antworten von der Regierung bekämen. Deshalb würden sie auch bei den Protesten mitmachen, sagt er.

Neben den Jugendlichen steht David Papp, ein Historiker an der renommierten ELTE Universität von Budapest. Die Oppositionsparteien seien weder in der Lage, ihre eigenen Anhänger zu mobilisieren, noch den derzeitigen Protest politisch zu artikulieren, sagt er. Der Uni-Dozent blickt sehr skeptisch auf die gegenwärtigen Proteste. Diese hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wiederholt: "Immer wieder zeigen sehr viele Leute aus allen möglichen Schichten und Milieus diesen Reflex." Dieser Reflex, so Papp, bewirke aber nichts, habe keinen politischen Effekt, weil er nicht ins Parlament getragen werde.