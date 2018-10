vor etwa einer Stunde

Ungarn: Neues Gesetz gegen Obdachlose

Heute tritt in Ungarn ein Gesetz in Kraft, das Obdachlosen landesweit verbietet, ihren Lebensmittelpunkt in der Öffentlichkeit zu haben. Im Ernstfall drohen den Betroffenen Gefängnis oder erzwungene Arbeit.