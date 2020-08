Unfreiwillige Pausen: Was tun bei einer Autopanne im Urlaub?

Österreich: Zwischenstopps nur bei Notfällen

Aktuell ist bei der Heimreise durch Österreich nur die Durchfahrt erlaubt. Ein Zwischenstopp zum Tanken, für den Toilettengang oder zum Kaffeetrinken ist dagegen untersagt. Wer sich nicht daran hält und von der Polizei erwischt wird, muss mit hohen Bußgeldern rechnen.

Leider kann es trotzdem zu unvorhergesehenen Zwischenstopps kommen, etwa durch eine Autopanne oder einen Unfall. Wer mit seinem Wagen in Österreich liegenbleibt, muss sich an den inländischen Pannenhilfedienst wenden. Wenn sie Mitglied eines Automobilclubs sind, gibt es in den meisten EU-Ländern vor Ort Ansprechpartner, die ihnen weiterhelfen. Ist man durch die Panne gezwungen in Österreich zu übernachten, weil zum Beispiel das Auto in der Werkstatt ist, dann ist dafür kein Corona-Test nötig, wie das Österreichische Gesundheitsministerium dem BR auf Anfrage bestätigte. Allerdings ermahnt das Ministerium gestrandete Urlauber aus Deutschland, so bald wie möglich weiterzufahren.

Temperaturmessungen und Kontrollen an der Grenze

Nachdem die Infektionszahlen in Kroatien gestiegen sind und es deshalb eine Reisewarnung für die österreichischen Bundesbürger gibt, müssen sie mit verstärkten Kontrollen bei der Einreise nach Österreich rechnen. Und es wird stichpunktartig Temperatur gemessen, wie zum Beispiel am Karawankentunnel. Auch die Kontrollen am Brenner wurden verstärkt. Auf der Brenner-Bundesstraße und dem Autobahn-Übergang A22/A13 kann es deshalb immer mal wieder zu längeren Wartezeiten kommen.

Um wirklich sicher zu gehen, dass man keine Covid19-Infektion hat oder weiter trägt, wird nach der Heimkehr ein freiwilliger Test empfohlen, damit sie sich selbst und auch ihr Umfeld schützen