Tanklaster und Stadtbahn nach Unfall in Flammen – ein Toter

Beim Zusammenstoß eines Tanklasters mit einer Stadtbahn in Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wegen schwerer Verbrennungen konnte der Leichnam zunächst nicht identifiziert werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Offen war damit, ob es sich bei dem Todesopfer um die Stadtbahnfahrerin handelte. Mehrere Personen wurden verletzt, unter ihnen der Lastwagenfahrer schwer. Zudem gelten zwei Personen als vermisst, die sich laut Polizeiangaben mutmaßlich in der Bahn befanden.

Zum SWR-Artikel: Lkw und Straßenbahn stehen in Flammen

Beide Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei in Flammen aufgegangen. Eine massive Rauchwolke stieg in die Luft. Am späten Nachmittag hatte die Feuerwehr schließlich die Flammen unter Kontrolle.

Lkw-Fahrer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber flog den Fahrer des mit Heizöl beladenen Tankwagens in eine Klinik, wie die Polizeisprecherin sagte. Der 49-Jährige hatte ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen erlitten.

Zudem wurden mehrere Fahrgäste der Stadtbahn verletzt. "Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision mindestens zehn Fahrgäste in der Bahn", teilte die Polizei mit. "Diese verletzten sich wohl allesamt leicht und wurden vor Ort medizinisch versorgt." Später hieß es, dass zwei Menschen vermisst würden.

Ubstadt-Weiher: Unfall an unbeschranktem Bahnübergang

Nach ersten Erkenntnissen waren der Tanklaster und die Stadtbahn am frühen Nachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Landesstraße 552 kurz vor der Ortseinfahrt Zeutern zusammengestoßen – an einem unbeschrankten Bahnübergang. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Es müsse geklärt werden, ob Signale fehlerhaft waren oder übersehen wurden, so die Polizei.

Die Landstraße wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie der Sprecher mitteilte. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste seien mit einem großen Kräfteansatz im Einsatz.

Mit Informationen von dpa