Unesco-Kampagne: Journalistinnen vor Online-Gewalt schützen

Im Video-Clip zur Kampagne ist eine junge TV-Reporterin zu sehen, postiert vor einem offiziellen Gebäude, Mikro in der Hand – in zehn Sekunden wird sie live auf Sendung sein. Da piept ihr Handy, eine SMS. Der Text: "Halts Maul, sonst schließ' ich es Dir!" Tapfer berichtet sie dennoch von ihren jüngsten Enthüllungen zu einem Korruptionsfall in Regierungskreisen.

"Online Violence against Women Journalists harms everyone – Online-Gewalt gegen Journalistinnen verletzt jeden" lautet der Claim der Unesco, der Hashtag in social media ist #journaliststoo.

Bedrohungen rund um die Uhr

Und so geht der Videoclip weiter: Das Handy der Reporterin piept immer wieder. Als sie im Gespräch mit dem Chefredakteur ist, als sie mit Freunden zusammensitzt, als nachts die kleine Tochter zu ihr ins Bett schlüpft, während sie am Laptop am nächsten Artikel feilt. Online-Terror rund um die Uhr.

Beispiel aus Südafrika

Ähnliches sei auch ihr passiert, erzählte Pauli van Wyk kürzlich bei einer Unesco-Konferenz. 2018 deckte die Journalistin in ihrer Heimat Südafrika einen Bankenskandal auf. Darin waren auch Politiker verwickelt – die nach van Wyks ersten Berichten ihre Anhänger mobilisierten.

"Mir wurde Vergewaltigung angedroht, mancher schrieb, man müsse mich einfach über den Haufen schießen. Monatelang erhielt ich täglich neue Horror-Botschaften über die sozialen Medien. Anfangs dachte ich, das könne ja nur ein blöder Scherz sein. Aber nach und nach sickerte das ein und irgendwann fühlte ich mich ganz klein und mies – völlig wertlos. Selbst wenn in deinem Umfeld alle das Gegenteil beteuern und zu dir stehen, hinterlassen die Angriffe dennoch tiefe Spuren." Pauli van Wyk, südafrikanische Reporterin

Eine Zeitlang zog van Wyk alle zwei Wochen um. Die Polizei erklärte sich für nicht zuständig: Es handele sich ja 'nur' um virtuelle Bedrohungen. Wäre ihr Chef nicht voll hinter ihr gestanden, hätte sie den Job geschmissen, gesteht die Südafrikanerin ein.

Jede fünfte virtuelle Bedrohung schlägt in reale Gewalt um

2020 führten Unesco und der Internationale Journalisten-Verband weltweit eine Online-Erhebung durch. Mit 900 Antworten aus 125 Ländern, fast ausschließlich von Journalistinnen, war der Rücklauf beachtlich. Von Online-Attacken berichteten 73 Prozent. Jeder Vierten wurde körperliche Gewalt angedroht, knapp jede Fünfte erhielt sexuelle Drohungen. Beängstigend findet Guilherme Canela, Chef der Sektion Meinungsfreiheit bei der Unesco, ein weiteres Ergebnis: "20 Prozent derer, die Online-Drohungen erhielten, gaben an, reale Übergriffe erlebt zu haben. Gewaltakte, die mit vorherigen Online-Attacken direkt zusammenhängen."

Plattformen müssen aktiv werden

Facebook empfinden die meisten Journalistinnen als besonders unsicher. Trotzdem löschen sie ihre Accounts nicht, weil sie beruflich darauf angewiesen sind. Immer mehr entscheiden sich zur Selbstzensur, um Shitstorms zu entgehen.

Über die Kampagnen-Arbeit hinaus setzt die Unesco daher auf konkrete Aktionen: Seit Sommer 2019 werden in Mali, Senegal und Sri Lanka Medienfrauen für den richtigen Umgang mit sozialen Medien und zu Sicherheitsfragen geschult. Am kommenden Welttag für die Pressefreiheit, am 3. Mai, will die UN-Einrichtung Empfehlungen für den Umgang mit Online-Gewalt gegenüber Journalistinnen vorlegen. "Wir empfehlen, dass Staaten garantieren sollen, dass Gesetze und Rechte, die Journalistinnen im realen Leben schützen, auch für das Internet gelten," so Berichtsautorin Julie Posetti.