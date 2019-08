Undichtes Dach sorgt am Flughafen Luton für Chaos

Eine undichte Stelle im Flughafen London-Luton überflutete regelrecht einen Terminal. Das Regenwasser drang durch die Decke und sorgte für ordentlich Chaos.

Wasserfall im Terminal

Als es draußen in Strömen regnete waren auch wenig später die Passagiere im Flughafengebäude nass. Ungehindert regnete es Wassermassen aus der Decke, das Wasser flutete den Boden in einem Terminal. Die Abfertigungen für die Flüge verspätete sich so weit, dass manche Passagiere ihre Maschine verpassten. Der Airport-Betreiber entschuldigte sich mittlerweile in einem Tweet.

Erst gestern entspannte sich die Lage. Mittlerweile läuft die Gepäckverladung wieder normal und auch die Passagiere kommen halbwegs trocken zu ihrem Gate.