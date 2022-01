UN verabschieden Resolution gegen Holocaust-Leugnung

Zum 80. Jahrestag der sogenannten Wannseekonferenz am Donnerstag hatte die UN-Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution gegen die Leugnung des Holocaust verabschiedet. Der Text, den Deutschland und Israel gemeinsam verfasst haben, wurde ohne Abstimmung angenommen. Nur der Iran distanzierte sich davon.

Klare Definition der Holocaust-Leugnung

Mit dem Beschluss einigte sich die UNO auf eine klare Definition der Leugnung des deutschen Massenmordes an Millionen Juden. Die Mitgliedsstaaten forderten Social-Media-Unternehmen auf, aktiv Antisemitismus und Holocaust-Leugnung in den sozialen Netzwerken zu bekämpfen und die Meldung solcher Inhalte zu erleichtern.

Yad Vashem-Gedenkstätte begrüßt einstimmige Resolution

Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat die einstimmige Verabschiedung der UN-Resolution begrüßt. "Holocaust-Verzerrung ist so gefährlich, ganz klar, weil es zentrale Fakten der Geschichte falsch darstellt, um vergangene und gegenwärtige Untaten zu rechtfertigen", sagte der Leiter Dani Dajan laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

Wannseekonferenz gilt als Schlüsselereignis des Holocaust

Bei der sogenannten Wannseekonferenz hatten am 20. Januar 1942 hohe NS-Funktionäre über die systematische Ermordung von bis zu elf Millionen Juden Europas beraten. Ziel der Besprechung in einer Villa am Berliner Wannsee war es, die Umsetzung des Völkermords zu beschleunigen. Sie gilt als eines der Schlüsselereignisse des Holocaust.

Yad Vashem in Jerusalem ist die größte Holocaust-Gedenkstätte der Welt und dient als Museum, Mahnmal und Forschungsstätte. Sie dokumentiert die Namen vieler der sechs Millionen von den Nazis ermordeten Juden.