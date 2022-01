UN: Taliban haben mehr als 100 Ortskräfte und Ex-Beamte getötet

Unicef: Viele Kinder werden den Winter nicht überleben

Erst vor wenigen Tagen hatte das UN-Kinderhilfswerk Unicef mehr humanitäre Hilfe für Afghanistan gefordert. Vor allem die Kinder seien durch Hunger und eisige Winterkälte in Gefahr, sagte Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland, während eines Besuchs von Hilfsprojekten in dem Land am Hindukusch. "Viele Kinder in Afghanistan werden den Winter nicht überleben, wenn die humanitäre Hilfe nicht massiv ausgeweitet wird.“ Nach Schätzung von Unicef sind mehr als 1,1 Millionen afghanische Mädchen und Jungen von schwerer, lebensbedrohlicher Mangelernährung bedroht. 13 Millionen Kinder bräuchten humanitäre Hilfe.

Viele Ortskräfte warten noch auf Hilfe

Seit dem Abzug des Westens aus Afghanistan warten noch immer viele Ortskräfte darauf, das Land zu verlassen. Berichten zufolge sind von Mitte August bis Mitte Januar mehr als 9.300 afghanische Ortskräfte, gefährdete Personen wie Journalisten oder Menschenrechtlern und deren engste Familienmitglieder in Deutschland eingereist – das ist etwa ein Drittel der Personen, die eine Zusage erhalten haben.