UN starten Kampagne gegen Falschinformationen über Corona

Knapp ein Jahr ist es her, dass das neuartige Coronavirus zum ersten Mal in der chinesischen Proviz Hubei aufgetreten ist. Neuartig ist es in einer gewissen Weise noch immer, da es weiter an Medikamenten oder Impfstoffen gegen Covid-19 mangelt. Auch die Verbreitungswege des Erregers sind noch immer nicht genau erforscht und über die Langzeit-Folgen einer Erkrankung können Experten bestenfalls spekulieren. Bester Nährboden für Fake News also. Dem wollen die Vereinten Nationen jetzt einen Riegel vorschieben.

Informationskampagne in den sozialen Medien gestartet

Die Vereinten Nationen wollen gegen die Verbreitung von Falschinformationen über die Corona-Pandemie vorgehen. UN-Generalsekretär António Guterres rief zum Start einer Informationskampagne am Mittwoch die Benutzer sozialer Medien dazu auf, einen Moment innezuhalten, bevor sie Berichte über die Krankheit weiterverbreiten.

"Während der Pandemie können falsche Informationen tödlich sein", erklärte Guterres. Wenn Nutzer eine kurze Pause machen würden, bevor sie emotionsgeladene oder schockierende Berichte teilen, könnte die Verbreitung von Falschinformationen reduziert werden.

UN wollen eine Milliarde Menschen bis Jahresende erreichen

Die Initiative "Pledge to Pause" (zu Deutsch: Versprich, innezuhalten) ist den Angaben zufolge die erste weltweite Kampagne, die das Verhalten von Nutzern sozialer Medien beeinflussen soll. Die Botschaft soll auf Twitter und Instagram sowie durch Partnerorganisationen verbreitet werden. Die UN hoffen, bis Ende Dezember eine Milliarde Menschen damit zu erreichen.

UN-Kommunikationschefin Melissa Fleming erklärte, die Covid19-Pandemie sei nicht nur eine Gesundheits-, sondern auch eine Kommunikationskrise. Falschinformationen würden das Vertrauen der Bevölkerung in Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie untergraben. Nur wenn das Problem der Falschinformation angegangen werde, könne die Pandemie bewältigt werden.

Weltweit wurden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bislang mehr als 40,2 Millionen Corona-Infektionen gemeldet. 1,1 Millionen Menschen sind nach einer Infektion gestorben.