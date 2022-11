UN-Resolution: Russland soll für Kriegsschäden in Ukraine zahlen

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen will Russland für den Einmarsch in die Ukraine zur Verantwortung ziehen. In einer mit 94 zu 14 Stimmen beschlossenen Resolution heißt es, Russland solle für die Folgen des Krieges aufkommen; die Invasion wird als Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt. Gegen die Resolution stimmten unter anderem Russland, China, Kuba, Mali und Äthiopien. Es gab 73 Enthaltungen.

Russland soll "zur Rechenschaft gezogen" werden

Die Resolution fordert, dass Russland "für alle Verletzungen" des Völkerrechts und der UN-Charta in der Ukraine "zur Rechenschaft gezogen" wird und "die rechtlichen Folgen aller seiner völkerrechtswidrigen Handlungen trägt, einschließlich der Wiedergutmachung materieller und menschlicher Schäden".

Schadensregister soll Ansprüche auflisten

Die Resolution fordert, "in Zusammenarbeit mit der Ukraine einen Mechanismus für Reparationszahlungen" und "ein internationales Schadensregister zu schaffen, um (...) Beweise und Informationen zu Entschädigungsansprüchen" zu katalogisieren.

Ukraine fordert Gerechtigkeit für Opfer

Der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kyslyzja sagte, Russland bombardiere und beschieße seit dem ersten Tag des Krieges Fabriken, Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser und Kindergärten ebenso wie Straßen, Brücken, Eisenbahnstrecken und das Stromnetz. Er verwies auf Berichte über Morde, Vergewaltigungen, Folter, Deportationen und Plünderungen. Er sagte, die Ukraine brauche bei der Erholung vom Krieg auch ein Gefühl der Gerechtigkeit für die Opfer.

Selenskyj: "Der Aggressor wird zahlen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Resolution und äußerte auf Twitter seine Zufriedenheit über Erfolge "von der Rückeroberung Chersons zum diplomatischen Sieg in New York". Die Uno habe "grünes Licht" für einen Mechanismus für Reparationszahlungen gegeben; "der Aggressor wird für das bezahlen, was er getan hat", fügte er hinzu.