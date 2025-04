UN-Planspiel: Münchner Studierende machen Weltpolitik auf Probe

Von München nach Manhattan – mit Mission

Seit Monaten hat sich das Team der LMU vorbereitet. Ziel ist es, als Gesamtdelegation einen Mitgliedsstaat der UN so realitätsnah wie möglich zu repräsentieren und dabei internationale Diplomatie in all ihren Facetten zu simulieren. Die Regel: Niemand darf sein Heimatland vertreten – und so haben sich die Münchner in diesem Jahr intensiv mit der Republik Südkorea beschäftigt.

Begleitet werden die Studenten von Nicolas Lippert, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni. Ihm ist wichtig, dass Model UN nicht nur ein akademisches Experiment bleibt: "Wir sind ja ein Universitätsseminar, das heißt sehr theoretisch – normalerweise. Und wir können jetzt in diesem Seminar die Theorie ergänzen um die ganze Praxis. Also das Reden halten, das Texte schreiben, das Recherchieren in der Landesposition." Er sieht Model UN als Chance, politische Abläufe greifbar zu machen.

Mehr als Politik: Persönliche Entwicklung

Während der Model UN-Woche wird in New York verhandelt, gestritten und vermittelt – wo auch immer Platz ist: auf Gängen, in Foyers oder improvisierten Sitzungsräumen. Was zählt, ist das Erlebnis. Die Praxis. Und das Gefühl, plötzlich selbst Teil dieser großen Bühne zu sein. Doch Model UN ist nicht nur eine politische Simulation, sondern auch ein Ort der Begegnung.

Ein Erlebnis, das bleibt

Für Leonhard Schmid ist das Besondere, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern und Hintergründen zusammenkommen. In Anzug und Krawatte diskutieren sie über globale Themen wie Klimawandel oder Weltfrieden – Themen, die im Alltag oft weit entfernt scheinen.

Wenn Studierende die Rollen internationaler Diplomaten einnehmen, wird aus trockener Theorie gelebte Weltpolitik. Für die Münchner Delegation wird dieses Planspiel zur einmaligen Realität, die Woche in New York zu einem prägenden Erlebnis – weit über das Studium hinaus.