UN-Klimakonferenz in Glasgow: Ringen um Finanzierung

Der Präsident der UN-Weltklimakonferenz in Glasgow, Alok Sharma, gab sich in seiner heutigen Zwischenbilanz positiv: Es habe neue Finanzzusagen gegeben in den vergangenen zwei Tagen. Dann zählte er auf, welche Staaten zusätzliches Geld zur Verfügung stellen wollen: Gastgeber Großbritannien zählt dazu, aber auch mehrere andere Staaten legen nach.

Das Versprechen der Industriestaaten, 100 Milliarden Dollar zu mobilisieren, dürfte dennoch nicht erreicht werden. Auch fordern die Entwicklungsländer weiterhin mehr Geld, um sich an die Folgen des Klimawandels anpassen zu können.

Klimaziele nur mit Privatkapital erreichbar

Sharma versprach, dafür zu werben: "Ich werde den Finanzen weiterhin Priorität einräumen bei dieser Konferenz, was auch beinhaltet, auf mehr Kapital für die Anpassung zu dringen", sodass mehr Geld als Zuschuss vergeben und der Zugang zu Investitionen erleichtert werde. Aber, das machte Sharma auch klar: "Wir werden unsere Klimaziele nicht erreichen, ohne in einem nie da gewesenen Ausmaß privates Kapital einzubinden."

In diesem Sinne begrüßte Sharma die Initiative der Finanzwelt, die zuvor schon der britische Finanzminister Rishi Sunak mit einigem Stolz präsentiert hatte. Dabei handelt es sich um eine internationale Allianz von mehr als 450 Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern, die ihr Kapital Richtung Netto-Null, also Klimaneutralität, lenken wollen. Die Glasgower Finanz-Allianz für Netto-Null habe nun Finanzinstitute zusammengebracht, die Kapital von über 130 Billionen Dollar einsetzen könnten, so Sunak.

Sunak: Brauchen bessere Rahmenbedingungen

Sunak betonte aber auch, dass die Rahmenbedingungen verbessert werden müssten. So sei von zentraler Bedeutung, dass die Investoren Klarheit hätten, welche Investments welche Auswirkungen aufs Klima haben. Dafür müssten bessere Daten erhoben werden, sowohl über das Klima als auch über die Nachhaltigkeit bestimmter Vorhaben und Projekte. Außerdem brauche es insgesamt mehr Transparenz.

David Ryfisch, Teamleiter für internationale Klimapolitik bei Germanwatch, begrüßt die Initiative ebenfalls. "Jetzt zu sehen, dass sich führende Akteure im Finanzsektor bereit erklären, sich am Pariser Abkommen auszurichten, ist ein sehr wichtiges Signal", so Ryfisch.

Klimaaktivisten kritisieren Investorenallianz

Allerdings seien noch Fragen offen und man müsse abwarten, wie "grün" die Investitionen am Ende wirklich seien. Andere Klimaaktivsten üben lautere Kritik: So seien bei der Allianz Finanzinstitute dabei, die nach wie vor auch Interesse an fossilen Brennstoffen hätten, hieß es.