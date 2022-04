Putin trifft Guterres: Evakuierung aus Mariupol mit UN-Hilfe?

Russland hält nach Darstellung der Vereinten Nationen (UN) eine Rolle der UN bei der Evakuierung von Zivilisten in der Ostukraine für möglich. Nach einem Treffen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres mit Kremlchef Wladimir Putin teilten die Vereinten Nationen mit: "Der Präsident stimmte grundsätzlich der Beteiligung der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees für das Rote Kreuz an der Evakuierung von Zivilpersonen aus dem Azovstal-Werk in Mariupol zu."

Dazu sollten die UN mit dem russischen Verteidigungsministerium in Kontakt bleiben. Bei dem Gespräch mit Putin sei es auch um die Verbesserung der humanitären Hilfe für die Ukraine gegangen.

UN-Generalsekretär fordert Fluchtkorridore in der Ukraine

Guterres wurde von Putin nach seinem vorherigen Treffen mit Außenminister Sergej Lawrow empfangen. Russische Staatsmedien zeigten, wie sich der Diplomat und der Präsident an dem bekannten großen ovalen Tisch im Saal des Senatspalastes gegenüber saßen. Das Gespräch im Kreml soll etwa eine Stunde gedauert haben.

Guterres hatte bei einem mehrstündigen Treffen mit Lawrow eine Waffenruhe für die Ukraine gefordert. Er verlangte auch die Einrichtung humanitärer Korridore, damit sich Menschen aus den umkämpfen Gebieten in Sicherheit bringen können.

Putin: Hoffen auf friedliche Lösung

Putin sagte bei dem Treffen, Moskau hoffe nach wie vor auf eine friedliche Lösung. Bei ihren Verhandlungen in Istanbul im März hätten russische und ukrainische Unterhändler einen "beträchtlichen Durchbruch" erzielt.

Doch sei die ukrainische Seite später von einigen der vorläufigen Vereinbarungen abgerückt, die in der türkischen Metropole erreicht worden seien, behauptete Putin. Die ukrainischen Unterhändler hätten insbesondere ihre Position in der Frage des Status der Krim und der Separatistenregionen in der Ostukraine geändert.

Guterres reist weiter in die Ukraine zu Selenskyj

Dann habe die Delegation aus Kiew angeboten, dass sich doch die Staatschefs der beiden Länder über das Thema sprechen könnten, erklärte der Kremlchef. Die veränderte Haltung der Ukrainer erschwere es, einen künftigen Deal auszuhandeln.

Der UN-Generalsekretär will nun über Polen in die Ukraine weiterreisen, wo er am Donnerstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj trifft. Zuletzt ist der Druck auf Guterres gewachsen, eine aktivere Rolle in dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine einzunehmen. Russische Truppen waren am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert.

Mit Agenturmaterial von dpa und AP.