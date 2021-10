UN-Experte: In Nordkorea droht Hungersnot

Neben den internationalen Sanktionen setzt Nordkorea ein Einbruch bei den Importen von Düngemitteln und anderen Agrarprodukten aus China zu. Auch der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest und die Folgen der strikten Corona-Beschränkungen im Land verschärfen die Probleme in der Landwirtschaft.

UN-Experten: Kinder und ältere Menschen drohen zu verhungern

Im abgeschotteten Nordkorea drohen nach Einschätzung eines UN-Experten Kinder und ältere Menschen zu verhungern. Die Landwirtschaft in Nordkorea habe mit einer Reihe schwerer Probleme zu kämpfen, die die ohnehin große Not der Menschen dort noch verschärften, sagte der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechtsfragen Tomas Ojea Quintana in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht an die UN-Vollversammlung.

Über 40 Prozent haben keinen gesicherten Zugang zu Nahrung

Vor der Pandemie hatten 40 Prozent der Nordkoreaner keinen gesicherten Zugang zu Nahrung. Jetzt seien es nach Zahlen der Welternährungsorganisation der UN noch deutlich mehr, sagte Ojea Quintana.

Der Machthaber Kim Jong Un sagte, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln werde "schwierig". In Nordkorea herrscht nach UN-Angaben eine akute Hungersnot, die bei den physisch Schwächsten zum Tode führen könnte. Nordkorea hat sich wegen der Corona-Pandemie auch selbst verstärkt abgeschottet.

In Nordkorea fehlen 860.000 Tonnen Lebensmittel

Quintana forderte deswegen den UN-Sicherheitsrat auf, die gegen Nordkorea verhängten Sanktionen zu überprüfen und abzuschwächen, um die humanitäre und "lebenserhaltende" Hilfe zu vereinfachen. Die UN-Ernährungsorganisation FAO hatte vor drei Monaten erklärt, in Nordkorea werde es in diesem Jahr eine Lücke von 860.000 Tonnen Lebensmitteln geben.

Kim machte am Dienstag die USA für die militärischen Spannungen verantwortlich. Er erklärte, die Waffen Nordkoreas dienten der Selbstverteidigung und seien nicht gegen ein bestimmtes Land gerichtet. Nordkorea ist wegen seines Atom- und Raketenprogramms mit den internationalen Strafmaßnahmen belegt.

Mit Material von ap und afp.