Umweltverbände klagen gegen grünes EU-Label für Gas und Atom

Mehrere Umweltorganisationen wollen die Einstufung von Gas und Atomkraft als nachhaltige Energiequellen in der Europäischen Union auf gerichtlichem Wege kippen. Greenpeace, der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und der World Wild Fund (WWF) haben mit anderen Gruppen Klage gegen die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg eingereicht. Auch Österreich und Luxemburg gehen gerichtlich gegen die EU-Taxonomie vor.

Greenpeace stellt Nachhaltigkeit infrage und bemängelt falsche Verwendung von Geldern

"Atom und Gas können nicht nachhaltig sein", begründete Greenpeace-Geschäftsführerin Nina Treu die juristischen Schritte gegen die sogenannte EU-Taxonomie. Greenpeace kritisierte außerdem, dass damit Gelder in fossile Gas- und Atomkraftwerke flössen, die sonst in erneuerbare Energien gehen würden. Gerade Atomkraft sei weder eine Hilfe beim Übergang zur Treibhausgas-Neutralität noch frei von Umweltrisiken, machte Rechtsanwältin Roda Verheyen deutlich, die die Greenpeace-Klage vor dem Gerichtshof in Luxemburg vertritt.

EU hat 2022 Atomkraft und Gas als "nachhaltig" eingestuft

Im Juli vergangenen Jahres hatte das Europaparlament Gas und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig eingestuft und damit in die EU-Taxonomie aufgenommen. Die Taxonomie soll Anlegern eine Orientierung bieten, wie sie ihr Geld in umwelt- und klimafreundliche Wirtschaftsbereiche investieren können.

WWF spricht von fehlender "wissenschaftlicher Beratung"

Den Vorschlag, auch Gas und Atomkraft entsprechend einzustufen, hatten Politiker, Wissenschaftler und Umweltschützer bereits im Zusammenhang mit der Entscheidung des EU-Parlaments kritisiert. Der WWF-Experte für nachhaltige Finanzierung, Jochen Krimphoff, nannte als Ziel der Klage, "Greenwashing zu verhindern und die Glaubwürdigkeit der gesamten EU-Taxonomie zu retten". Die wissenschaftliche Beratung der EU-Kommission sei eindeutig ausgefallen: Fossiles Erdgas sei "nicht nachhaltig, die Emissionen wirken sich negativ auf Klima und Natur aus", sagte Krimphoff.

Klage gegen "Taxonomie" war bereits angekündigt worden

Greenpeace hatte im Herbst Widerspruch gegen die Taxonomie bei der EU-Kommission eingelegt und bereits damals angekündigt, notfalls vor Gericht zu klagen. Diese Ankündigung setzte die Umweltorganisation jetzt um. An der Klage sind den Angaben zufolge neben Greenpeace Deutschland noch sieben andere Länderbüros der Umweltorganisation beteiligt.

Österreich klagt gegen deutsche und französische Interessen

Zuvor hatte bereits die Regierung von Österreich gegen das Nachhaltigkeitssiegel für Atom und Gas geklagt. Die Brüsseler Einstufung gilt als typischer Kompromiss zwischen deutschen und französischen Interessen: Für die Nuklearenergie macht sich vor allem Frankreich auf EU-Ebene stark; mit der Einstufung von Erdgas kann dagegen die Bundesregierung wegen dessen Bedeutung für die deutsche Industrie gut leben.

Umweltverbände kritisieren "Greenwashing" der Einstufung

Zudem reiche auch ein Verbund von anderen Umweltorganisationen, darunter neben dem WWF auch der BUND, eine Klage mit Fokus auf fossiles Gas ein. Die EU-Kommission habe ihre eigenen Expertinnen und Experten ignoriert. Der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt sprach von einer "dreisten Form des Greenwashing", zudem habe sich die EU-Kommission mit ihrer Taxonomie "rechtlich auf sehr dünnes Eis begeben". Der BUND hatte bereits am Vortag kritisiert, die EU-Kommission verstoße gegen ihr eigenes Klimagesetz. "Da die Kommission trotz anhaltender Kritik von Umweltgruppen eine Revision ihrer Entscheidung ablehnt, soll die irreführende Taxonomie-Einstufung über die Verbände-Klage nun vom Europäischen Gerichtshof überprüft werden", hieß es.

Mit einer ersten mündlichen Anhörung sei in der zweiten Hälfte nächsten Jahres, mit einem Urteil Anfang 2025 zu rechnen.

Mit Informationen von dpa, epd und AFP.